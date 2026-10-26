Ausgerechnet der lahmste Avenger tötete vor 10 Jahren den Hulk, doch dahinter steckte ein verzweifelter Plan

2016 gab es ein großes Marvel-Event in den Comics, in denen sich verschiedene Helden bekämpft haben, und das sorgte für den Tod des mächtigen Hulk.

Um welches Event geht es? 2016 veröffentlichte Marvel Civil War II von Autor Brian Michael Bendis. Anders als etwa im Film stritt sich Tony Stark diesmal mit Captain Marvel und der Grund war die neue Figur Ulysses Cain. Er ist ein Inhuman, der die Fähigkeit besitzt, die Zukunft vorauszuahnen.

Er sieht also nicht direkt in die Zukunft, er erschafft Visionen, die auf Informationen basieren, die seine Fähigkeit überall entnehmen kann. Das, was er sieht, ist also sehr wahrscheinlich, aber nicht 100 % garantiert. Daraus entstanden zwei Seiten:

Captain Marvel: Carol Denvers will die Visionen nutzen, um Katastrophen und Verbrechen aufzuhalten, bevor sie passieren. Auf ihrer Seite waren unter anderem: Ant-Man Spider-Man Hawkeye Captain America (Steve Rogers)

Carol Denvers will die Visionen nutzen, um Katastrophen und Verbrechen aufzuhalten, bevor sie passieren. Auf ihrer Seite waren unter anderem: Iron Man: Für Tony Stark waren die Visionen ein Ansatz gegen den freien Willen der Menschen vorzugehen. Man könne Leute nicht für etwas bestrafen, was noch nicht getan wurde. Auf seiner Seite waren unter anderem: Black Widow Black Panther Captain America (Sam Wilson) Daredevil

Für Tony Stark waren die Visionen ein Ansatz gegen den freien Willen der Menschen vorzugehen. Man könne Leute nicht für etwas bestrafen, was noch nicht getan wurde. Auf seiner Seite waren unter anderem:

Bei dem Event kam es natürlich auch zu kämpferischen oder emotionalen Konfrontationen. Eine davon war mit dem Hulk, die tödlich endete.

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Ein Versprechen von Hawkeye

Achtung: Im folgenden Abschnitt gibt es Spoiler zum Comic-Event Civil War II.

Wie ist der Hulk gestorben? Ulysses Cain hat in der Storyline eine Vision, dass der Hulk für Zerstörung sorgt und mehrere Superhelden angreift. Tony, Carol und andere Helden fliegen zu Bruce Banner, der schon seit mehr als einem Jahr nicht zum Hulk wurde, und wollen mit ihm sprechen.

Das eine führt zum anderen und nachdem Biest erklärt, dass Bruce an sich selbst experimentiert, wird das Gespräch erhitzter. S.H.I.E.L.D. will ihn festnehmen, doch Bruce hat darauf keinen Bock, er hat ja (noch) nichts gemacht. Plötzlich kommt ein Pfeil und Bruce ist tot.

Es war Hawkeye, der einen besonderen Pfeil von Bruce bekommen hat, plus eine Anweisung. Sollte er jemals wieder zum Hulk werden, sollte Hawkeye ihn damit töten. Daraus entsteht ein Gerichtsprozess, bei dem der Bogenschütze sogar freigesprochen wird, wegen der Vision von Ulysses. Doch das war erst der große Start vom 2. Civil War, der in große Kämpfe münden sollte und die Helden der Erde erneut entzweite.

Der wohl lahmste Avenger hat also nur einen Plan ausgeführt, den Bruce Banner selbst initiiert hat. Er wollte keine Gefahr mehr für die Menschheit werden.

Blieb der Hulk tot? Nein, wie es in Comics üblich ist, wurde der Hulk natürlich wiederbelebt. Aber nicht nur das: Seine Mythologie wurde erweitert und Marvel etablierte, dass der Hulk unsterblich ist. Das liegt an einer Verbindung mit einem übermächtigen Wesen: Ein Schurke in Marvel ist so mächtig, dass wir ihn wohl nie im Kino sehen werden