Star aus Tribute von Panem hat die besten Filme verpasst: Saß lieber zu Hause und hat sein liebstes Game gezockt

Josh Hutcherson kennen die meisten vermutlich wegen seiner Rolle in Tribute von Panem. Was weniger bekannt ist: Der Schauspieler ist auch Gamer und steckt einen großen Teil seiner Freizeit in eines der beliebtesten Spiele, die es zurzeit gibt. Das führte dazu, dass Hutcherson einige der größten Filme des letzten Jahres verpasste.

Um welchen Schauspieler geht es? Der Amerikaner Josh Hutcherson ist spätestens seit seinem Auftritt in „Tribute von Panem“ weltweit bekannt. Schon davor spielte er in internationalen Produktionen, beispielsweise an der Seite von Brendan Fraser im Film „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“.

Hutcherson trat in allen vier Filmen der Panem-Reihe als Peeta Mellark neben Hauptdarstellerin Jennifer Lawrence auf. Seit dem Ende der Reihe spielte er unter anderem in „The Disaster Artist“, oder, ganz aktuell, in „The Beekeeper“ mit.

Und auch in einer Videospielverfilmung war der Schauspieler zu sehen. Nämlich in „Five Nights at Freddy’s“, aus dem letzten Jahr, einer Verfilmung des gleichnamigen Spiels. Dort spielte er einen Nachtwächter, der sich plötzlich mit wildgewordenen Animatronics in einer Pizzeria auseinandersetzen muss.

Das ist aber nicht Hutchersons einzige Verbindung zum Gaming. Er zockt nämlich selbst leidenschaftlich gerne.

Hier seht ihr den Trailer zur Realverfilmung von „Five Nights at Freddy’s“.

Wegen eines Spiels verpasste der Schauspieler viele große Filme

Was spielt der Schauspieler? Ausgerechnet eines der größten aktuellen Spiele hat es Josh Hutcherson angetan. Wie er in einem Auftritt in der Live-Show des Schauspielers Joshua Horowitz erzählte, habe er das Spiel vor nicht allzu langer Zeit für sich entdeckt: „Ich bin spät dran, aber ich habe gerade Fortnite entdeckt.“

Der Moderator konnte sein Lachen bei dieser Aussage nicht verkneifen und fragte, ob Hutcherson schon mal Pac-Man ausprobiert habe. Dem schien nicht so zu sein.

Als Hutcherson nach seiner Meinung zu einigen der größten Filme des letzten Jahres befragt wurde, musste der Schauspieler passen. Er habe kaum einen der Blockbuster gesehen. Grund dafür sei Fortnite gewesen.

Welche Filme hat der Schauspieler verpasst? Als Beispiele für Filme, die er verpasst habe, nennt er „Oppenheimer“, Christoph Nolans jüngstes Werk über den Erfinder der Atombombe.

Außerdem wäre da „Maestro“, ein biografischer Film über den Komponisten und Dirigenten Leonard Bernstein, mit Fokus auf die Beziehung zwischen ihm und seiner Frau.

Als Letztes nennt Hutcherson schließlich „Past Lives“. Darin wird von zwei Kindheitsfreunden erzählt, die sich als Erwachsene wiedertreffen. Der Film ist die berührende, und sehr lebensnahe Darstellung einer platonischen Liebe.

All diese Filme hat Hutcherson aufgrund seiner Leidenschaft für das Zocken also nicht gesehen. Im Interview versucht er sich zu erklären: „Ich lebe unter einem Felsen. Ich starre einfach auf Wände (in meiner Freizeit) und spiele Fortnite.“

Wie reagiert die Fortnite-Community? Auf X (vormals Twitter) wünscht sich der User „FNaF News Wire“ eine Zusammenarbeit zwischen Fortnite und dem Schauspieler. Erst vor kurzem bekundete immerhin Zack Snyder Interesse an einer Verfilmung. Vielleicht mit Josh Hutcherson in einer Rolle?

Die Userin „alexis“ fragt sich hingegen, ob sie jemals ohne es zu wissen gegen Hutcherson gespielt habe. „Truly Pete“ meint hingegen: „Er sollte Fortnite weglegen und ein paar gute Filme nachholen.“ Zum Beispiel „Oppenheimer“, den Regisseur Christoph Nolan unter anderem als Horrorfilm bezeichnet.