3 gute Gründe, warum ihr jetzt Eisenbanner in Destiny 2 spielen solltet

In Destiny 2 läuft noch einige Tage das erste PvP-Event der Season 15. Wir haben 3 starke Argumente für das Event gesammelt. Zu den guten Gründen gesellt sich aber auch ein Grund gegen das Eisenbanner.

In Destiny 2 läuft noch bis zum nächsten Weekly Reset das Eisenbanner. Das PvP-Event ist gerade zum Start der jungen Season 15, der Saison der Verlorenen, eine prima Gelegenheit, seinen Hüter auf Vordermann zu bringen und starke Items einzusacken.

Ihr müsst euch aber beeilen, denn ab dem 7. September verabschiedet sich Lord Saladin aus dem Turm und mit ihm die Playliste – zumindest bis voraussichtlich Oktober. MeinMMO hat euch 3 gute Gründe herausgesucht, warum ihr das Wochenende im Eisenbanner verbringen solltet. Als Rausschmeißer gibt es noch eine Portion Kritik am Event – ob ihr da zustimmt?

Neuer Event-Loot – besonders eine Waffe lohnt

Das ist neu im Eisenbanner: Lange stagnierte das Eisenbanner vor sich hin. Das eigentlich massentaugliche PvP-Event aus Destiny 1 hatte zunehmend seinen Glanz verloren. Vor allem, weil es kaum oder gar keinen neuen Loot gab.

Jetzt in Season 15 gibt es erstmals seit Jahren komplett neue Rüstungs-Sets für alle 3 Charaktere zu farmen (siehe Titelbild). Das Design ist zwar bei den Hütern umstritten, aber allemal besser als alte Reskins. Praktischerweise erhaltet ihr das ganze Set am Ende einer kleinen Quest von Lord Saladin, die euch nicht mehr als 2 Abende Spielzeit kosten dürfte.

Zudem gibt es 2 komplett neue Waffen. Die beiden neuen Knarren ergänzen dabei das starke Arsenal aus Season 14, welches ihr auch noch erhalten könnt. Das sind die beiden neuen Waffen:

Das Impulsgewehr „Schmiedeschwur“ (390er) mit Solar-Schaden

Die Pistole „Friedensabkommen“ (491er – Salve) mit Stasis-Schaden

Ihr erhaltet über die saisonale Eisenbanner-Quest garantiert beide Waffen einmal pro Charakter – danach braucht ihr Loot-Glück

Die neue Eisenbanner-Waffe “Friedensabkommen” ist klein aber gefährlich.

Diese kleine Pistole rockt: Der Star unter den neuen Waffen ist die unscheinbare Pistole “Friedensabkommen” oder Englisch “Peacebond”. Von der Stasis-Waffe im Kinetik-Slot schwärmen viele Hüter derzeit.

Auch große Namen loben das kleine Monster im PvE und PvP:

True Vanguard nennt die neue Waffe: “König aller Pistolen” (via YouTube)

Ehroar erklärt Friedensabkommen als: “Stasis-Pistole die man holen muss [im PvE]” (via YouTube)

Drewskys lobt die Waffe als: “verrückt gut” und ist vom neuen Stasis-Perk richtig begeistert (via YouTube)

Der neue Stasis-Perk ist “Grabstein”. Damit erzeugt ihr nach Präzisionskills einen großen Stasis-Kristall. So könnt ihr entweder mit Stasis-Klassen synergetische Loops starten oder auch ohne Stasis-Klasse die fiesen Eis-Kräfte nutzen. Zudem bieten sich Perk-Kombos wie Messsucher + Haudegen an, wenn ihr eine verlässliche und tödliche Waffe fürs PvP sucht.

Schnell die neue Ritualwaffe aus Season 15 grinden

So gibt’s den “Hegemonie” Raketenwerfer: Mit Season 15 kam auch eine neue Auftragswaffe (Ritualwaffe) zu Destiny 2: den Raketenwerfer Hegemonie. Diese neue Waffe bekommt ihr aktuell richtig schnell.

Viele Hüter sind es gewohnt, diese Waffe über eine Quest von Waffenmeister Banshee-44 zu erspielen – doch das ist jetzt anders. In der Saison der Verlorenen gibt es die neue Auftragswaffe nicht über Quests, sondern Rangaufstiege (Rang 16) bei den 3 NPCs Zavala, dem Vagabund und Lord Shaxx.

Passend zum Eisenbanner hat Bungie den Rang-Zugewinn im PvP erhöht. Ganz nebenbei steigt ihr also richtig schnell bei Shaxx auf und könnt viel schneller als gewöhnlich bis Rang 16 grinden, nur durch Eisenbanner-Runden und Beutezüge.

Das Eisenbanner bringt Bonus-Ruf für Ränge bei Lord Shaxx.

Der Bonus endet aber zum nächsten Reset am 7. September, wenn auch das Eisenbanner bis wohl Oktober verschwindet.

4x Spitzenloot vom Eisernen Lord nur fürs Mitballern

Darum steigt ihr schnell im Powerlevel: Das Eisenbanner ist jedes Mal eine hervorragende Gelegenheit, um das Powerlevel des Hüters ordentlich anzuheben. Lord Saladin hat nämlich zur neuen Quest auch 4 Beutezüge mit, die euch allesamt starken Spitzenloot garantieren.

Nur über den Spitzenloot steigert ihr euer Powerlevel in Season 15 über die 1320 hinaus – maximal bis 1.330 (ohne Artefakt-Bonus).

Das hohe Level kommt euch im Eisenbanner selbst, den Trials und PvE-Endgame wie Spitzenreiter-Dämmerung oder beim Farming der neuen Exotics in Sektoren zugute.

Quellen für Spitzenloot sind sonst recht begrenzt. Nur begrenzt viele Aktivitäten verteilen die Wertvolle Ressource. Oftmals muss man für Spitzenloot sogar in Raids oder andere Endgame-Aktivitäten. Nutzt also die Chance und schließt die 4 Eisenbanner-Beutezüge ab. Ihr müsst dafür auch nur mitspielen und Kills erledigen – welche Waffe oder Klasse ihr nutzt, ist völlig egal.

Das nervt seit Jahren im Eisenbanner

Warum das schlechte Token-System? Bungie hat das unsägliche Token-System fast gänzlich aus Destiny 2 verbannt. Denn den Hütern gefällt es gar nicht, am Ende einer Aktivität keinen Loot direkt zu erhalten, sondern Platzhalter-Token, die man dann nach einer Reise zum NPC in Loot umtauschen muss.

Störend kommt hinzu, dass man die Token manuell in kleinen Schritten abgeben muss und nicht mal Einfluss auf seinen Loot daraus hat. Es ist ein Glücksspiel, bei dem man meist mit unbrauchbarem Kram dasteht, aber viel Zeit investiert hat.

Mit Season 15 wurde beispielsweise Zavala umgebaut und alle seine Vorhut-Token gelöscht. Auch die Trials überarbeiten am 10. September das alte System. Lord Saladin und das Eisenbanner setzten noch dickköpfig auf diese alte Mechanik aus 2017.

Laut Bungies Community Manager Dylan “dmg04” Gaffner, wird sich daran auch so schnell nichts ändern. Er spricht von einer eventuellen Änderung in “einer zukünftigen Season” (via Twitter).

Destiny 2: Wo ist das Eisenbanner, in das ich mich vor 5 Jahren verliebt habe?

Durch das antiquierte Token-System fällt es dann auch recht schwer, sich beispielsweise die neue, starke Pistole “Friedensabkommen” abseits der 3 garantierten Quest-Drops zu angeln. Davon abgesehen hat das Eisenbanner aber etwas vom alten Glanz zurückerhalten und lohnt gerade zum Seasonstart.

Was haltet ihr vom Eisenbanner in Season 15? Habt ihr schon alle unsere 3 beschriebenen Dinge getan und seid stolze Besitzer der neuen Waffen – hoffentlich mit guten Rolls. Sagt uns doch in den Kommentaren, wie ihr das Destiny-Wochenende plant zu verbringen.