Was ist Redemption Reapers? Redemption Reapers ist das neueste Spiel von Binary Haze. Von diesem Studio erschien zuletzt das sehr positiv bewertete Metroidvania Ender Lillies. Redemption Reapers ist allerdings ein Rundenstrategiespiel. Ihr steuert die Mitglieder der Söldnertruppe “Aschefalken” und stellt euch der grausigen “Mort-Legion” entgegen.

Das Setting ist eine düstere Fantasy-Welt, die von den Mort unbarmherzig dezimiert wird. Da euer Feind quasi immer haushoch überlegen ist, müsst ihr geschickt taktieren, die Fähigkeiten aller Charaktere optimal nutzen und eure Kämpfer zwischen den Missionen gescheit aufleveln und ausrüsten.

Wann und worauf erscheint das Spiel? Redemption Reapers erscheint am 23. Februar 2023 auf dem PC (Steam), der PS4 sowie der Nintendo Switch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das sind die Features von Redemption Reapers?

Die folgenden Features machen Redemption Reapers so besonders.

Tiefgründiges Taktik-Gameplay

Redemption Reapers verwendet ein klassisches Rundenstrategie-System. Abwechselnd sind also jeweils eure Helden und dann wieder die feindlichen Monster am Zug. Das Ausführen von Aktionen kostet euch Aktionspunkte (AP), die sich jede Runde erneuern. Ihr müsst stets gut abwägen, was ihr alles in eurer Runde machen wollt und ob es dann noch genug AP gibt, um einem ekligen Mort-Monster aufs Fressbrett zu hauen.

Damit das Gameplay noch spannender und fordernder wird, könnt ihr eure Fähigkeiten taktisch sinnvoll kombinieren. So ist es sinnvoll, Seite an Seite mit einem anderen Helden zu fechten und dann dessen kommenden Angriff mit einem speziellen Synergieeffekt zu versehen. Unter bestimmten Voraussetzungen haben die Helden sogar besondere Special-Skills, die mitunter spielentscheidend sein können.

Denn in Redemption Reapers seid ihr quasi immer im Nachteil. Der Gegner ist zahlreich und grausam. Wenn ihr gegen die grotesken Monstrositäten mit ihren langen Greifarmen bestehen wollt, müsst ihr die Biester ausmanövrieren, in Hinterhalte locken und von ihren Kameraden trennen. Dann könnt ihr die volle Macht eurer Skills und Kombos entfesseln und so in den kniffligen Missionen bestehen.

Wer also ein tiefgründiges und taktisch herausforderndes Spiel sucht, wird bei Redemption Reapers seine pure Freude haben.

Rollenspielelemente zur Charakteroptimierung

Die fünf Mitglieder eurer Söldnertruppe sind keine statischen 08-15 Soldaten, sondern einzigartige Persönlichkeiten mit einer eigenen Story. Die entwickelt sich im Laufe des Spiels weiter und die Charaktere interagieren auch untereinander. Nach jeder Mission geht die Story des Spiels sowie die individuelle Charakterentwicklung der Aschefalken-Krieger weiter.

Die Spielfiguren entwickeln sich aber nicht nur im Story-Aspekt weiter. Vielmehr leveln sie – wie in einem Rollenspiel – zwischen den Missionen auf und erlernen so neue und bessere Skills. Je nach Wunsch könnt ihr so bestimmte Aspekte der Helden weiter ausbauen und ihre Werte und Kampfeigenschaffen optimieren.

Dazu gibt’s obendrein noch diverse Ausrüstungsgegenstände, darunter Waffen und Accessoires. Damit lassen sich eure Helden noch weiter spezialisieren und aufwerten. Wer also auf Rollenspiele steht, in denen es spannende Storys, persönliche Geschichten und ein System zur Charakterentwicklung gibt, der wird mit Redemption Reapers nichts verkehrt machen.

Düstere Story und detaillierte Charaktere

Die Handlung von Redemption Reapers spielt in einer düsteren Welt, die von widerlichen Kreaturen überrannt wurde. Die sogenannten Mort beginnen bei Ork-ähnlichen Wesen und enden bei grotesken Monstrositäten, aus deren verformten Leibern schleimige Tentakel sprießen. Doch was steckt hinter dem Vernichtungsfeldzug dieser Monster und was sind die Geheimnisse der Welt, in der das Spiel stattfindet? All das gilt es im Laufe der Kampagne zu ergründen.

Dazu kommen die Charaktere, die ihr in eurem Team kontrolliert. Die haben ihre eigene Persönlichkeit und auch Beziehungen zueinander. Unter anderem gibt es die folgenden Figuren:

Sarah: Eine Kriegswaise, die von einem alten Söldner großgezogen wurde. Sie ist flink, wendig und schnetzelt sich mit zwei Schwertern bis zur Front durch.

Eine Kriegswaise, die von einem alten Söldner großgezogen wurde. Sie ist flink, wendig und schnetzelt sich mit zwei Schwertern bis zur Front durch. Glenn: Der schweigsame Glenn ist der Anführer der Truppe und man sagt, er sei einst ein ruhmreicher Ritter gewesen. Doch dass er nicht über seine Vergangenheit spricht, deutet auf ein düsteres Geheimnis hin.

Der schweigsame Glenn ist der Anführer der Truppe und man sagt, er sei einst ein ruhmreicher Ritter gewesen. Doch dass er nicht über seine Vergangenheit spricht, deutet auf ein düsteres Geheimnis hin. Lugh: Der mysteriöse Mann mit dem großen Hut ist ein ehemaliger Meuchler, der Gefallen am Kriegshandwerk gefunden hat. Im Kampf nutzt er einen tödlichen Speer mit hoher Reichweite.

Der mysteriöse Mann mit dem großen Hut ist ein ehemaliger Meuchler, der Gefallen am Kriegshandwerk gefunden hat. Im Kampf nutzt er einen tödlichen Speer mit hoher Reichweite. Urs: Jedes Team braucht einen dicken Kerl, der viel einsteckt und noch mehr austeilt. Dieser Kerl ist Urs. Der hünenhafte Barbar steht wie ein Fels in der Brandung der Feinde und kann auch im Fernkampf austeilen.

Jedes Team braucht einen dicken Kerl, der viel einsteckt und noch mehr austeilt. Dieser Kerl ist Urs. Der hünenhafte Barbar steht wie ein Fels in der Brandung der Feinde und kann auch im Fernkampf austeilen. Karren: Diese Bogenschützin nutzt ihre Pfeile, um Gegner aus hoher Distanz niederstrecken. Außerdem scheinen sie und Lugh eine gemeinsame Vergangenheit zu haben.

Die verschiedenen Helden und ihre jeweiligen Hintergrundgeschichten machen einen weiteren Teil der Faszination von Redemption Reapers aus. Wenn ihr also die spannende Story und das fesselnde, taktische Gameplay selbst ergründen wollt, dann holt euch hier Redemption Reapers.