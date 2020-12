Ein Spieler in WoW spielt einen Dungeon völlig falsch und schafft ihn trotzdem

World of Warcraft steckt voller Herausforderungen und wenn die einem nicht reichen, dann schafft man sich eben einfach seine eigenen. Wie der Paladin TracerFPS. Der hat den Dungeon Die Andre Seite gemeistert, aber völlig falsch – und das absichtlich.

So hat er Die Andre Seite gespielt: TracerFPS hat Die Andre Seite auf mythischer Schwierigkeit gespielt, alleine und ohne eine Waffe zu tragen. Normalerweise erfordert ein solcher Dungeon fünf Spieler.

Obwohl seit Season 1 von Shadowlands die Schlüsselsteindungeons verfügbar sind, sind mythische Dungeons aktuell noch immer eine Herausforderung für viele Spieler. Diese Dungeons alleine zu schaffen ist schon eine Kunst, aber ohne Waffe ist das richtig beeindruckend.

Wer ist der Spieler? TracerFPS betreibt einen kleinen YouTube-Kanal und streamt auf Twitch, wo er n normalerweise Fortnite oder Valorant und Ähnliches zeigt. World of Warcraft ist damit eine ungewohnte Ausnahme für seine Inhalte.

Er ließ sich jedoch laut eigener Aussage auf wowhead von dem Paladin Rextroy begeistern, der bereits knapp 2 Wochen nach Release von Shadowlands das Theater der Schmerzen solo meisterte.

Stundenlange Arbeit zahlt sich aus

So hat er es angestellt: Wie Rextroy auch, spielte TracerFPS einen Schutz-Paladin, also einen Tank. Da er keine Waffe nutzt, musste er auf das Talent „Gesegneter Hammer“ zurückgreifen. Das ersetzt den „Hammer der Rechtschaffenen“ und benötigt keine ausgerüstete Waffe.

Mit dieser Fähigkeit konnte er die benötigte Heilige Kraft erzeugen, um „Wort der Herrlichkeit“ zu wirken und sich durchgehend selbst zu heilen. Für die Vorbereitung besorgte er sich ebenfalls:

mehrere Fläschchen und Tränke

Rüstungssets

Folianten, um die Talente zu wechseln

das Schmuckstück „Blutbespritzte Schuppe“ von Hakkar, das Schaden im Umkreis verursacht und einen Schild gewährt

Außerdem ist TracerFPS ein Mitglied der Kyrianer, dem besten Pakt für Schutz-Paladine. Die gewähren ihm die Fähigkeit „Göttlicher Glockenschlag“, mit dem er „Schild des Rächers“ auf mehrere Ziele in der Umgebung wirken kann.

Mit einer Gegenstandstufe von 193 (182 ohne Waffe) liegt er aber auch deutlich über dem Schnitt der Spieler aktuell. Für einige Bosse benötigte er dennoch mehrere Stunden. Eine Zusammenfassung seines Durchgangs findet ihr im hier eingebetteten Video:

Link zum YouTube Inhalt

Als Solo-Tank wäre TracerFPS sicherlich eine gute Erweiterung für die reine „Stoffi-Truppe“, die alle Dungeons einfach ganz ohne Tank gemeistert hat.

Geht da noch mehr? Da mittlerweile sowohl der Raid als auch die mythischen Schlüsselsteindungeons verfügbar sind, werden solche irren Erfolge in Zukunft vermutlich noch häufiger auftreten.

Schon in der Vergangenheit kam es vor, dass Spieler einen +20-Dungeon solo schafften, allerdings erst recht spät in der Erweiterung. Da Shadowlands noch ganz am Anfang steht, bleibt es spannend, was diese Spieler in der neuen Erweiterung so alles anstellen werden.