WoW: Spieler kickt den besten Damage-Dealer aus seiner Gruppe – Tausende bejubeln ihn dafür

Es ist ein Thema, das in World of Warcraft kursiert wie kein Zweites und das beste Beispiel dafür, wie sich eine Community selbst schädigen kann. Die Rede ist von toxischen Spielern, die aufgrund ihrer Fähigkeiten beleidigend werden, wenn es bei anderen Spielern nicht so klappt.

Jetzt hat ein Reddit-Nutzer einen Thread eröffnet, und ein für alle Mal klargemacht, dass auch gute Spieler aus dem Raid fliegen, wenn sie sich verhalten wie unerzogene Kinder.

Was ist vorgefallen? Der Reddit-Nutzer Kbearforlife war in einer Raidgruppe für das AotC-Achievement unterwegs. AotC – kurz für Ahead of the Curve, oder zu Deutsch: Der Zeit voraus – bekommen die Spieler, die den finalen Boss im aktuellen Raid auf heroischer Schwierigkeit oder höher besiegen.

Für die Gruppe läuft es klasse. Jeder Boss liegt im ersten Versuch, bis der Raid auf die Bruthüterin Diurna trifft, die auch Profis schon Probleme gemacht hat. Die Gruppe schafft es nicht, die Eier zu zerstören und vergisst erst drei, dann vier Stück. Deswegen entscheidet sich die Raidleitung, den Versuch abzubrechen.

Daraufhin reagiert der Top-DD des Raids wütend und haut ordentlich in die Tasten, um seinen Frust an den Mitspielern auszulassen. Was genau er schrieb, verrät der Thread-Ersteller nicht, lediglich, dass er ihn daraufhin aus der Gruppe entfernte.

Besonders bitter könnte es für den Jäger gewesen sein, weil der nächste Raid schon vor der Tür steht:

Was passierte dann? Natürlich konnte der Jäger seine Füße nicht still halten. Zusammen mit zwei Freunden schrieb er den Raidleiter an. Eine der Aussagen wird direkt im Thread zitiert: „Du schmeißt den Top-DD raus? Du hast echt Mut.“ Mit 60.000 DPS war er an der Spitze der Statistik.

Der Reddit-Nutzer eröffnet einen Post, erzählt die Geschichte und erhält hunderte Antworten und fast 3000 Upvotes.

Es ist so leicht, nicht toxisch zu sein

So reagiert die Community: Auf die Aktion gab es positives Feedback. Viele Fans haben sich dafür ausgesprochen, toxische Mitspieler rauszuwerfen, auch wenn sie viel Schaden machen oder eine andere Rolle erfüllen.

Ein Nutzer empfiehlt sogar: „Super leicht. Einfach die Enter-Taste nicht belegen” und spielt damit darauf an, einfach keine Chatnachrichten mehr absenden zu können, um nicht mehr toxisch zu sein. Auch die 60.000 DPS des Jägers sorgten für Gelächter, denn diese Zahl ist nicht so besonders, wie der Spieler denkt. Tatsächlich sind die Spitzen der DPS-Liste deutlich höher.

Mehrere Nutzer sind sich auch einig: „Wir sterben lieber stundenlang mit lustigen und netten Leuten, als mit gemeinen Spielern Erfolg zu haben.“

Es folgten weitere Geschichten aus der Community. So berichtet Vio94 davon, in einem Raid gewesen zu sein, in dem ein paar gute DDs die Gruppe ins Chaos stürzten, indem sie konstant Mobs gezogen und sich im Chat darüber lustig gemacht haben. Während einige versucht haben, die DDs zu schützen, flogen sie letztlich aber doch aus dem Raid.

Warum ist das so ein großes Thema? Dieses Verhalten ist nicht neu. Es begleitet die WoW-Spieler schon seit Classic und erlebt abhängig vom aktuellen Content Hoch- und Tiefphasen. Besonders bei Bossen mit Enrage- und Schadensmechaniken ist eine möglichst hohe DPS-Zahl (für Schaden pro Sekunde ) entscheidend für Sieg oder Niederlage, denn es gibt keine alternative Mechanik.

Deswegen gibt es innerhalb der Community auch oft die Meinung, dass es eine schlechte Idee ist, die besten DDs zu vergraulen oder zu verärgern. Stattdessen sollte man sie machen lassen und die Beleidigungen einfach schlucken.

Auch Tanks und Heiler sind vor solchen Höhenflügen nicht sicher und erliegen schnell dem Gedanken, die Besten zu sein, die sich alles erlauben können. Da in einem Raid alle Spieler also voneinander abhängig sind, liegt der Schluss nahe, bei besonders guten Spielern ein Auge zuzudrücken.

Das Problem, dass sich Eliten in World of Warcraft bilden, gibt es immer wieder:

Ist es wirklich so schlimm? Viele Spieler und Fans, die sich positiv zu dem Vorfall äußern und ähnlich gehandelt hätten, hoffen also auf eine Änderung innerhalb der Community. Insbesondere in den zufällig zusammengewürfelten Gruppen des LFR (Looking For Raid) machen sich die Spieler stark füreinander und für ein besseres Verhalten. Denn so werden schließlich auch Neuspieler integriert, haben Spaß und bleiben vielleicht oder möchten Teil der Gilden werden, die ein Miteinander fördern.

Wenn es euch jetzt wieder gepackt hat, dann schaut euch hier an, was der letzte Patch gebracht hat.

Was sind eure Erlebnisse aus der WoW-Community? Erzählt es uns in den Kommentaren!