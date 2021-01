Am Mittwoch könnt ihr außerdem auf weitere Story-Schnipsel zum Verlauf der Geschichte von Shadowlands hoffen. Dort geht es aktuell heiß her, denn die Entwicklungen von Sylvanas und Anduin sorgen für immer mehr Diskussionen und Vermutungen. Als wir euch fragten, ob die „böse“ Sylvanas wieder „gut“ werden sollte , hattet ihr dazu eine eindeutige Meinung.

So stark sind die Klassen danach: Im DPS-Ranking dürften Meuchel-Schurken, Frost-Magier und Furor-Krieger damit jeweils etwa einen bis drei Plätze wettmachen. In der Rangliste steigen sie also nicht sonderlich weit auf.

Was bedeuten die Buffs? Der erhöhte Schaden auf allen Fähigkeiten bedeutet, dass sich der gesamte Schaden der jeweiligen Spezialisierung ebenfalls grob um diesen Wert erhöhen wird. Da Spieler in der Regel aber nicht perfekt spielen, werden die Stärkungen voraussichtlich etwa 7-8 % betragen.

Einige Klassen und Spezialisierungen in World of Warcraft haben aktuell einen ziemlich schlechten Stand, vor allem im Raid. Die drei schwächsten bekommen nun jedoch einen starken Buff, der sie aus der Senke holen soll.

