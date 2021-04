WoW-Spieler finden durch Zufall geheimes Mount, aber es ist schwer zu kriegen

Nachdem ihr die Bosse besiegt habt, findet ihr eine “Sonderbare Schleimschlange” im Bossraum von Domina Giftklinge in den Seuchenteichen. Nähert euch ihr und nutzt das Emote /streicheln oder /pet. Wichtig ist, dass euch niemand dabei helfen darf. Laut der Rätsel-Experten im Secret Finding Discord für WoW funktioniert das alles zuverlässig nur, wenn ihr alleine seid (via Discord ).

Was muss ich dafür tun? Es gibt an sich lediglich drei Schritte, die ihr befolgen müsst, um die Schlange zu bekommen:

Aktuell dient sie in Shadowlands lediglich als Boden-Reittier. Es liegt jedoch nahe, dass ihr in Zukunft auch mit ihr fliegen könnt. Dazu gibt es in Patch 9.1 ein neues Item, das Fliegen in Shadowlands ermöglicht .

