WoW: Lorenhall ist richtig super, aber ich sehe ein großes Problem

WoW-Dämon Cortyn hat sich Lorenhall in World of Warcraft ganz genau angeschaut und zieht ein erstes Fazit. Vieles ist gut – aber eine Sache bereitet Sorgen.

Mit Patch 11.1 kam endlich die Hauptstadt der Goblins ins Spiel – Lorenhall. Die ist dabei aber keine „traditionelle“ Hauptstadt in der Gestalt eines Hubs, sondern ein vollständiges Gebiet mit Feinden, Quests und jeder Menge versteckter Details.

Rein von der Atmosphäre her ist Lorenhall richtig super. Die verschiedenen Kartelle haben alle einen spürbaren Einfluss auf die Stadt und die Goblin-Gesellschaft wirkt, als wäre sie eine „echte“ Gesellschaft und nicht nur oberflächlich erschaffen, wie das bei Städten in WoW so häufig der Fall ist. Ihr findet unterschiedliche Berufsgruppen – darunter Event-Planer für eine Hochzeit, ein Reinigungsunternehmen oder auch verschiedenste Transport-Dienstleister. Dazu steht an jeder Straßenecke irgendeine Bude, die – zumeist fragwürdiges – Essen verkauft, das vermutlich aus den Zutaten der Straße gebastelt wurde.

Eine schmutzige, eklige Stadt – perfekt für Goblins

Die Verschmutzung der Stadt, zusammen mit einem Kanalisations-System, das an mehreren Stellen zugänglich ist, trägt sehr zum öligen, ausbeuterischen Stil dieser Stadt bei, der so wunderbar zu den Goblins passt.

Auch das F.A.H.R.E.N., also das „Auto“ der Goblins mit den vielen kleinen Nebenmissionen sorgt dafür, dass manchmal schier GTA-Vibes aufkommen oder man sich wie in Mario Kart fühlt. Das ist alles stimmig und passt zu Lorenhall.

Es gibt ein paar kleine Kinderkrankheiten, die mir beim Patch negativ aufgefallen sind. So kommt es vor, dass manche Charaktere nicht vertont sind. Das ist grundsätzlich nicht so wild – aber kurios ist das doch, wenn in einer Unterhaltung manche Goblins (wie Gazlowe) ihre Sätze sagen, während andere (wie Renzik) schweigen. Das führt dazu, dass man halb einem Gespräch lauscht, die andere Hälfte aber aktiv lesen muss. Es fühlt sich sonderbar an, könnte aber auch schlicht ein kleiner Bug sein.

In Lorenhall könnt ihr viele Häuser betreten – und fast überall findet man jemanden. Wie diese Hochzeitsplanerin.

Kommen wir nun zum großen „Aber“ des Patches. Denn bei all den coolen Ideen, bei all den interessanten Details, gibt es einen großen Makel, der früher oder später zu einem richtigen Problem werden könnte. Denn:

Lorenhall fühlt sich nicht nach Warcraft an.

Mir ist klar, dass Goblins schon immer ein fester Bestandteil von World of Warcraft und auch den Warcraft-Spielen zuvor waren. Ihr Erfindungsreichtum, ihr Hang zu Explosionen und ihre gierige, aufgedrehte Art sind lange ein Teil des Spiels.

Aber bisher hatten sie zumeist eine Nebenrolle. Sie standen nie richtig im Fokus und daher war es in Ordnung, wenn die irgendwie „abgedreht“ und „technologisch fortschrittlich“ waren.

Lorenhall passt wunderbar zu den Goblins, aber es ist „hässlich“, in dem Sinne, dass alles künstlich, eng und stickig wirkt – das soll es ja auch. Doch wenn ich mir nun ausmale, dass wir hier 3, 4 oder gar 5 Monate verbringen, dann könnte das in einem ähnlichen Maße unangenehm werden, wie es schon beim Schlund der Fall war. Man hat sich schnell satt gesehen und hofft, wieder in farbenfrohere und angenehmere Gebiete zu kommen.

Es erinnert thematisch eher an Teile von WildStar oder sogar Borderlands – knallig abgedreht, modern und dreckig mit recht wenig fantastischen Elementen im Sinne von klassischer Fantasy.

Eine Familie macht Urlaub in Lorenhall – auch wenn die Kinder etws aufmüpfig sind.

Lorenhall als Gebiet ist super. Es hat viele Details, hat die Goblins interessanter und tiefgründiger gemacht und einige witzige, grandiose Ideen. Aber ich glaube, dass das Gebiet besser funktioniert hätte, wenn es zum Start von The War Within da gewesen wäre – eben als eine Alternative zur Insel von Dorn, Heilsturz und den Schallenden Tiefen. Denn jetzt steht Lorenhall für sich alleine und muss über die nächsten Monate Freude bringen. Und dafür ist die Goblin-Ästhetik aus meiner Sicht zu „wenig Fantasy“, zu schmierig und ölig.

Ich hoffe, dass ich mich irre. Aber wenn die Ereignisse aus der Vergangenheit einen Rückschluss auf die Gegenwart zulassen, dann glaube ich, dass in spätestens 2 bis 3 Monaten die Leute die Nase voll vom Goblin-Look haben und sich eher wieder nach Fantasy-Elementen sehnen, die in Lorenhall eben ein wenig der Technik und Moderne gewichen sind.

Dass Patch 11.1 nicht perfekt ist, weiß auch Blizzard – denn für ein Problem gab es keine Lösung.