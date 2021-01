Dieses Schmuckstück aus einer Weltquest in WoW schlägt sogar Raid-Items

Schmuckstücke sind in World of Warcraft wichtige Ausrüstungs-Gegenstände. Eines davon könnt ihr euch aus einer wirklich einfachen Weltquest holen: die Heilige Glocke des Ausbilders. Die Glocke ist für einige Klassen sogar besser als Raid-Items mit viel höherer Stufe.

Was ist das für ein Trinket? Die Heilige Glocke des Ausbilders kann von jeder Klasse genutzt werden. Sie bietet jedes wichtige Primär-Attribut, abhängig davon, welche Klasse sie trägt. Auf Gegenstandstufe 184 bietet sie:

+52 Beweglichkeit, Stärke oder Intelligenz

Benutzen: Gewährt Euch 631 Meisterschaft für 9 Sekunden (1 Min. 30 Sek. Abklingzeit)

Sie ist besonders interessant, weil sie auf dieser Stufe seit dem 6. Januar in der Weltquest „Zenturionen, sammelt euch!“ im Norden von Bastion verfügbar ist. Seit diesem Datum können Spieler durch Fortschritt in ihrer Kampagne die Gegenstandstufe von Belohnungen in Weltquests erhöhen.

Auf Ruhm-Stufe 19 schaltet ihr bessere Belohnungen für Weltquest frei.

Heilige Glocke des Ausbilders bekommen – So geht‘s

Wo bekomme ich die Glocke? Die Weltquest „Zenturionen, sammelt euch!“ ist aktuell in den USA aktiv und war bis vor kurzem auch auf den EU-Servern abzuschließen. Dort hat sie allerdings Anima gewährt, nicht das Schmuckstück (beim Lösen mit einem Todesritter aus der Redaktion).

Laut dem Nutzer Geaux2020 auf reddit kommen Weltquests innerhalb der darauffolgenden Woche auf die EU-Server. Ihr solltet also danach Ausschau halten.

Alternativ bekommt ihr die Glocke zufällig aus einem epischen „Tribut des Paragons“, hier sogar mit Glück auf höherer Gegenstandstufe. Den Tribut gibt es als Belohnung für die Abgesandten-Quest „Herausforderungen in der Bastion“ in eurem Pakt-Sanktum.

Die Quest zeigt mir ein anderes Item an! Das ist ein Problem, von dem Spieler häufiger berichten. Wenn euch statt der Glocke ein Medium für eure Seelenbande angezeigt wird, könnt ihr dem Abhilfe schaffen.

Das Medium wird euch in der Regel angezeigt, wenn ihr es noch nicht habt. Laut reddit-Nutzer DreamsAndSchemes müsst ihr dann den Dungeon „Spitzen des Aufstiegs“ bezwingen oder eine andere entsprechende Quelle, bis ihr das Medium dort erhaltet. Das kann eine Weile dauern. Sobald ihr das Medium habt, sollte aber die Glocke zur Beute aus der Weltquest werden.

Übrigens: Wer Anima braucht, sollte diese Woche ohnehin mindestens 20 Weltquests machen.

Heilige Glocke des Ausbilders ist „BiS“ für einige Klassen

Wer sollte sich das Item holen? Die Heilige Glocke des Ausbilders ist laut der Simulations-Seite Bloodmallet vor allem für drei Spezialisierungen ein Top-Trinket:

Gleichgewichts-Druiden, besonders, wenn sie ihrem besten Pakt angehören: den Nachtfae

Feuer-Magier

Gebrechens-Hexenmeister

Im aktuellen DPS-Ranking von Shadowlands stehen diese drei Klassen ohnehin schon weit oben und können mit der Glocke noch mehr Schaden herausholen. Für alle drei ist die Glocke besser als viele Gegenstände aus Schloss Nathria, selbst wenn diese eine höhere Gegenstandstufe haben.

Vor allem „Eulen“ profitieren von dem Trinket.

Warum ist es für diese Klassen so gut? Alle drei Klassen profitieren stark von Meisterschaft und haben starke Zauber mit einer Abklingzeit, die gut zur Benutzung des Schmuckstücks passt. Druiden etwa können ihre „Konvokation der Geister“ dadurch noch einmal stark verbessern.

Die Glocke gewährt enorm viel Meisterschaft für eine kurze Zeit, wodurch sie besonders stark wird, wenn ihr sie in einem kleinen „Burst-Fenster“ und zusammen mit anderen Effekten nutzt.

Andere Klassen können natürlich auch von dem Trinket profitieren und besonders Twinks freuen sich über ein starkes Item, das so leicht zu bekommen ist. Die drei genannten können die Glocke aber sehr lange noch gebrauchen.

Dass ein Gegenstand mit geringerer Stufe besser ist als Ausrüstung aus dem Schlachtzug, war schon früher in World of Warcraft der Fall. In Shadowlands kommt es generell seltener vor, aber passiert für einige Klassen immer noch. Dennoch beseitigt Shadowlands mit seinem Belohnungs-System ein großes Endgame-Problem des Spiels.