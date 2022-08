WoW Dragonflight: Leak verspricht Release schon im November, früher als gedacht

Der große Patch 10.0 von World of Warcraft kommt im Oktober, der Release von Dragonflight im November – das verspricht ein Leak, der glaubwürdig wirkt.

Bei vielen Spielerinnen und Spielern in der Community von World of Warcraft herrscht die Angst vor, dass WoW: Dragonflight zu früh veröffentlicht wird. Als es vor einigen Monaten hieß, dass Dragonflight noch 2022 erscheinen wird, war die Skepsis groß. Doch dem Anschein nach müssen wir nicht einmal bis Dezember warten, sondern können bereits im November durchstarten – der Pre-Patch soll sogar noch früher kommen.

Was sagt der Leak? Laut dem Leak soll der Pre-Patch 10.0, der das Spiel um das neue Talent-System und die anderen Funktionalitäten von Dragonflight erweitert, bereits am 25. Oktober 2022 live gehen (bei uns wäre das der 26. Oktober) – also schon in etwas mehr als 2 Monaten.

Der offizielle Release von Dragonflight wäre dann am 28. November 2022 – also in etwas mehr als über 3 Monaten.

Damit gäbe es dann eine recht lange „Pre-Patch“-Phase von 5 Wochen, in denen Spieler bereits mit dem neuen Talent-System spielen können und sehr wahrscheinlich sogar die neuen Dracthyr bereits ausprobieren dürfen.

Der Release schon im November- kann das passen? Der Leak klingt plausibel.

Woher stammt der Leak? Bei dem Leak soll es sich angeblich um ein internes Dokument handeln. Das Bild (via wowhead) machte zuerst im Subreddit von World of Warcraft die Runde und wurde später auch von Community-Seiten wie wowhead aufgegriffen und groß diskutiert. Den genauen Ursprung des Bildes und einen damit verbundenen „Leaker“ gibt es nicht – das originale Bild im Subreddit wurde inzwischen gelöscht. Dass es keinen namentlichen Leaker gibt, ist allerdings nicht ungewöhnlich, denn solche Informationen sind zumeist unter Verschluss und wer solche Dokumente vorher teilt, riskiert in häufigen Fällen seinen Job.

Glaubwürdigkeit bekommt der Leak vor allem deswegen, weil er ein paar Stunden vor der Veröffentlichung des Zeitplans für Wrath of the Lich King Classic erschienen ist und bereits das Datum des Pre-Patches dafür korrekt voraussagte – den 30. August. Da dies vor der offiziellen Ankündigung von Blizzard geschah, ist zumindest diese Aussage korrekt und verleiht dem ganzen Leak deutlich mehr Glaubwürdigkeit.

In einem früheren Interview hatte der Game Director von WoW, Ion Hazzikostas, zwar gesagt, dass man für den Pre-Patch eine Dauer von 2 Wochen anpeilt, allerdings kann sich das durchaus geändert haben. Immerhin haben die Dracthyr in der Alpha von Dragonflight erst kürzlich legendäre Shadowlands-Items erhalten. Das spricht dafür, dass die Entwickler durchaus damit planen, dass man die Dracthyr eine ganze Weile in Shadowlands noch spielen kann.

Bedenkt aber bitte, dass es sich hierbei dennoch um einen Fake handeln könnte, der einfach nur gut geraten hat – das ist immer die Gefahr bei Leaks dieser Natur.

Wie wahrscheinlich ist das? Auch wenn das Release-Datum nun recht früh klingt, könnte der Termin durchaus sinnig sein. Ein Release im späten November hätte den Vorteil, dass die erste Raid- und Dungeon-Saison bereits Mitte Dezember starten kann und die Entwickler noch rund 10 Tage Zeit hätten, um Bugfixes und Patches nachzuschieben. Würde der Release in der „Urlaubs-Saison“ stattfinden, also über Weihnachten und Neujahr, würde das zum einen Unmut bei den Profi-Spielern hervorrufen, die über die Feiertage raiden „müssen“ und zum anderen viele Entwickler bei Blizzard binden, die ebenfalls nicht nach Hause kommen würden.

Ob sich der Leak bewahrheitet, werden wir aber wohl erst in den kommenden Wochen erfahren, wenn die Alpha von Dragonflight in die Beta übergeht und ein offizielles Release-Datum endlich feststeht.

Was haltet ihr von diesem Leak? Glaubt ihr diesem Datum oder ist das zu unwahrscheinlich?