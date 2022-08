WoW: Ab heute gelten neue Regeln zur Boosting-Werbung

In World of Warcraft gelten ab heute neue Regeln, wenn es ums Boosting geht. Wir verraten euch, was sich ändert.

In World of Warcraft ging heute der Patch 9.2.7 live. Das dürfte das letzte Update der „Ära Shadowlands“ gewesen sein, danach wird der Pre-Patch von Dragonflight (10.0) erwartet. Dennoch hat Blizzard mit Patch 9.2.7 einige interessante Änderungen mit sich gebracht. Eine davon betrifft die umstrittenen Boosting-Gruppen, für die nun neue Regeln gelten.

Was ist Boosting?

Als Boosting bezeichnet man es, wenn ein erfahrener Spieler (oder mehrere) andere Spieler durch schwere Inhalte führen und ihnen etwas harte Bosskills oder hohe Ränge im PvP erspielen. Die Spieler werden dann „geboostet“ zu einer Leistung, die sie alleine nicht erreichen könnten. Obwohl das als Umstritten gilt, ist das Boosting gegen Ingame-Währung (wie Gold) in World of Warcraft erlaubt.

Was wurde geändert? Seit heute gibt es mit dem Patch 9.2.7 den neuen Chat-Kanal „Handel (Dienste)“, der für genau solche Boosting-Angebote gedacht ist. Damit einher gehen ein paar Änderungen an den Regeln für World of Warcraft.

Ab heute ist außerhalb des dafür vorgesehenen Channels das Bewerben von Boosting-Angeboten nicht mehr gestattet und gilt fortan als „Spam“. Entsprechende Nachrichten können also mit einem Rechtsklick gemeldet werden und können bei zu vielen Verstößen dann zu Sperren führen – entweder nur für den Chat oder bei Wiederholungstätern sogar für den ganzen Account.

Boosting ist seit jeher in World of Warcraft umstritten. Das ändert sich auch wohl nicht mit den neuen Regeln.

Was ist, wenn man das nicht sehen will? Sämtliche allgemeinen Chat-Kanäle und damit auch der „Handel (Dienste)“ können mit einem Rechtsklick auf den Chat-Tab und dann unter „Einstellungen“ ausgeblendet werden. Ebenfalls ist es möglich, die Kanäle mit dem Chatbefehl „/leave [Kanalnummer]“ dauerhaft zu verlassen und nur bei Bedarf zurückzukehren.

Das Ergebnis sollte sein, dass Spieler deutlich weniger von Boosting-Angeboten belästigt werden und der Handel-Kanal endlich wieder seiner ursprünglichen Bestimmung dient – nämlich pubertäre Wortwitze abzufeiern und [Donnerzorn, gesegnete Klinge des Windsuchers] zu verlinken.

Was ist verboten? Inzwischen hat Blizzard eine ganze Reihe von Verboten erlassen, wenn es um das Bewerben von solchen Diensten geht. Sie dürfen nun nur noch in dem dafür vorgesehenen Channel angeboten werden und außerdem nur auf dem Realm, auf dem man diese Dienste anbieten möchte. Mit vielen Zweitcharakteren die Dienste über mehrere Realms hinweg anzubieten ist verboten, genau so wie das Erstellen von „Gruppenfinder-Gruppen“, die explizit Boosts bewerben. All diese Verstöße können gemeldet werden.

Davon abgesehen ist natürlich auch weiterhin das Anbieten und Durchführen von jedweden Boosting-Angeboten verboten, wenn dort Echtgeld involviert ist. Wer mit realem Geld für solche Dienste zahlt oder dafür Geld verlangt, der riskiert eine saftige Accountsperre von mehreren Monaten bis hin zur vollständigen Schließung des Accounts im Falle von Wiederholungstätern.

Was haltet ihr von dieser neuen Regelung? Gute Sache oder total „meh“?