WoW: Bug machte Spieler zu Gold-Millionären, ist jetzt gefixt – Ich bin nicht sauer, nur enttäuscht

Ich habe schon früh vermutet, dass hier etwas nicht stimmt, weil in mehreren Raid-Gruppen über Tage hinweg nicht eine Person das Rezept bekommen hat. Mich stört es nicht, dass ich die besten Items nicht sofort kriegen kann. Aber dass hier nicht schneller reagiert wird, wenn offenbar so extrem viele Leute auch noch richtig viel Gold dafür zahlen, das verstehe ich nicht.

In unserem Special findet ihr alle Infos zu Dragonflight . Im Video erklären wir euch das neue Berufs-System in 2 Minuten:

Folgerichtig ist die Halskette bei vielen Spielern enorm begehrt. So sehr, dass sie bereit sind, einen hohen Preis dafür zu zahlen – was auch passiert ist. Die wenigen Glücklichen, die das Rezept ergattern konnten, haben sich eine goldene Nase verdient.

„Wir haben einen Fehler behoben, bei dem die Vorlage: Elementarschleife nicht ordnungsgemäß von allen Bossen in Stürmen fallen gelassen wurde. Es sollte nun richtig fallen.“ (via worldofwarcraft.com )

Was war das für ein Bug? Das Rezept für die Elementarschleife soll bei „seltenen Gegnern in Elementarstürmen auf den Dracheninseln“ zu finden sein laut Ingame-Tooltip. Die Stürme sind seit Season 1 vom 14. Dezember aktiv .

Insert

You are going to send email to