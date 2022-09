PvP frustriert Spieler von WoW Classic, weil manche den Modus wieder so spielen, wie er mal gedacht war

Spieler in WoW Classic hatten das PvP im Alteractal genutzt, um entspannt Ehrenabzeichen zu farmen. Doch manche Teams machen daraus endlose Schlachten, in dem sie das Spielprinzip „Russian Meta“ nutzen.

In WoW Classic geht es vielen Spielern um Effizienz. Es lohnt sich nicht, lange Matches auszutragen, um Ehrenabzeichen zu farmen. Eine Währung, die beim PvP-Händler gegen Waffen und Ausrüstung eingetauscht werden kann.

Eine Schurkin zeigte, dass viele einfach nur AFK-Farming betreiben. Blizzard hat bereits zahlreiche Spieler dafür gebannt, nicht richtig am Schlachtfeld teilgenommen zu haben. Manche der Banns waren allerdings nicht gerechtfertigt und wurden zurückgenommen.

Wer auf Effizienz getrimmt ist, ist nun frustriert von der Spielweise anderer, die das PvP-Match in Alterac Valley deutlich ernster nehmen.

Die meisten wollen gar nicht gegeneinander kämpfen

Was ist das Alteractal? Es handelt sich um ein Schlachtfeld mit Türmen, Bunkern und einem Boss in jedem Hauptquartier. Jedes Team hat insgesamt 600 „Tickets“, kann also 600 Mal wiederbelebt werden. Ziel ist es, entweder den gegnerischen Boss zu töten, oder alle Gegner umzubringen, bis sie keine Respawns mehr übrig haben.

Viele machen aus dem Alteractal ein 5-minütiges Match nach einem Prinzip namens „European Meta“. Dabei stellen sich beide Teams hin, ohne einander anzugreifen, und warten auf die Einnahme des Friedhofs. Sie hauen Türme und Bunker vom gegnerischen Team um, töten den Boss und sacken entspannt die Ehrenabzeichen ein.

Kurios: Wer Türme allein verteidigt, kann gebannt werden.

Russian Meta: Epische Schlachten statt Effizienz

Das ist die „Russian Meta“: Manchmal begegnen euch Teams im PvP, die im Alteractal so spielen, wie es die Entwickler ursprünglich gedacht hatten. Das Team reitet kopfüber in das andere hinein und zwingt sie zurück in Richtung der Türme. Dann fangen sie an, ihre Gegner zu bekämpfen und versuchen, Türme und Bunker zurückzuerobern, bevor das Feindesteam das gleiche macht.

Durch dieses Spielprinzip dauert das Match deutlich länger, oft über 30 Minuten. Deshalb sind viele Spieler frustriert und verlassen den Modus, anstatt die Schlacht auszutragen.

Was sagt ihr zu der Spielweise? Findet ihr es gut, dass Spieler im Alteractal wieder richtige Schlachten austragen wollen? Oder seht ihr den Modus als effiziente Methode, schnell Ehrenabzeichen zu bekommen und seid ebenfalls frustriert von Spielern, die daraus ein ewiges Gemetzel machen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

