Blizzard tut die eine Sache, die alle in WoW Classic hassen werden – Sagt: Das musste sein, gegen die Bots

Nach 4 Jahren und 2 Erweiterungen hat WoW Classic nun doch die berüchtigte WoW-Marke in Europa und Amerika bekommen. Bei Fans kam das gar nicht gut an. Aber in einem Statement schreibt Blizzard: im Kampf gegen die Bots brauche man dieses Mittel. Und einen großen Einfluss habe es sowieso nicht.

Das hat Blizzard angestellt:

Seit Kurzem ist es möglich, offiziell Gold in WoW WotLK Classic zu kaufen. Das geht mit Blizzards Erlaubnis über die „WoW-Marke“.

Spieler können die Marke für echtes Geld kaufen und dann für Gold im Auktionshaus verkaufen. Käufer können sie für Spielzeit eintauschen. Preis wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt.

Die Änderung kommt fast durchweg negativ an. Nun verteidigt sich der Konzern und bringt den Kampf gegen Bots als Teil der Erklärung an.

Das sagt Blizzard jetzt: In einem ausführlichen Post im Forum erklärt Community Manager Kaivax, dass der Schritt zur WoW-Marke nicht leicht gewesen sei. Das Team habe sich lange gegen die Einführung gewehrt.

Allerdings seien WoW und WoW Classic überlaufen von Bots, die Gold farmen und unerlaubt gegen echtes Geld an Spieler verkaufen, sogenanntes „RMT“ (für „Real Money Trade“, also: Echtgeldhandel). Das Problem begleitet WoW Classic seit Release.

Erst kürzlich hat Blizzard 120.000 Accounts in WotLK Classic gebannt und im Foren-Post ist von weiteren knapp 250.000 Battle.net-Accounts die Rede. Die Marke mache Farmen weniger lukrativ für Bot-Anbieter und habe ohnehin wenig Auswirkungen, Kaivax erklärt:

In Wrath Classic sind eure wöchentlichen Aktivitäten zum größten Teil selbsttragend. […] Euren wöchentlichen Raid abzuschließen, ein paar Dungeons oder Dailies geben selbst den eifrigsten und am besten vorbereiteten Spielern mehr Gold, als sie zum Erhalt benötigen.

In Classic und Burning Crusade sei Gold noch ein größeres Thema gewesen. Dort sei eine Marke unvorstellbar. Kaivax sagt, dass Classic dazu da sein soll, das Gefühl von früher zu vermitteln und nicht eine 1:1-Kopie dessen, was früher war. Das ständige Gegrinde im Endgame sei zwar damals notwendig gewesen, aber fühle sich heute eher „fehl am Platz“ an. In Wrath sei das Problem nicht so groß.

Kaivax räumt aber ein, dass der Kampf gegen Bots und den Handel nicht zu gewinnen sei – trotzdem kämpfe das Team weiter. Die Marke sei nur ein Werkzeug für diesen Kampf. Es gebe aber immer neue Technologien der Betrüger, um die Maßnahmen von Blizzard auszuhebeln.

Schon der Release von WotLK war ziemlich überrannt – dabei haben sich offenbar tausende Bots unter die Spieler geschlichen:

„Wir wollen das nicht, es passt nicht zu Classic“

Die Reaktionen im Forum sind weiterhin ablehnend. Der Post von Kaivax bekommt starke Kritik. Die Classic-Community wolle keine Änderungen an Classic, wobei es von denen ohnehin schon zu viele gebe.

Einige werfen Blizzard sogar vor, sich nicht um die Belange der Fans zu kümmern. Im Subreddit herrscht absolutes Chaos, dort wurde sogar kurzzeitig die Regel aufgehoben, nicht über Privat-Server sprechen zu dürfen.

Wirkliche Verteidigungen der Aussage gibt es zwar nicht, aber zumindest ein paar Spieler, die das Token nicht so eng zu sehen scheinen. So fragen einige etwa, ob der gestrichene Dungeon-Finder nicht nun doch ins Spiel kommt oder ob man die Marke nicht auch wieder in Battle.net-Guthaben umtauschen könne. Ein paar Spieler wollen sich offenbar Diablo 4 für WoW-Gold kaufen.

Der Tenor ist jedoch bei den meisten, dass sie nicht Retail spielen wollen, sondern eben Classic. Die Marke passe da nicht rein. Gerade bei Retail stehen aber auch mögliche, große Veränderungen an:

Verliert WoW nach 18 Jahren sein „13 € im Monat“-Zwangsabo?