WoW: Blizzard hat ein kleines Detail bei den Rufern übersehen und jetzt flippen alle aus

Grammatik kann eine nervige Sache sein. Die Rufer in World of Warcraft werden überall falsch bezeichnet – da dürfte ein armer Quest-Schreiber bei Blizzard gerade weinen.

Die Rufer sind die neuste Klasse in World of Warcraft und für Käufer von „Dragonflight“ bereits seit einigen Tagen spielbar.

Während der Start der neuen Klasse im Großen und Ganzen recht solide ablief, ist einigen Spielern im Subreddit von WoW allerdings ein kleines und doch ungeheuer nerviges Detail aufgefallen. Das könnte dafür sorgen, dass ein armer Praktikant bei Blizzard künftig sehr, sehr viele Überstunden schieben muss …

Was haben die Entwickler vergessen? Der „Fehler“ tritt vor allem in der englischen Version von World of Warcraft auf. Auch wenn hierzulande die meisten mit der deutschen Version des Spiels spielen, ist weltweit gesehen wohl doch die englische Version des Spiels am beliebtesten – auch hier in Deutschland verwenden viele die Originalversion, aus verschiedenen Gründen.

Wenn euer Held in WoW in Texten, etwa von Quests oder einfach dem normalen „Anklick-Text“ von NPCs, angesprochen wird, dann verwenden NPCs entweder direkt euren Namen oder aber eure Klasse. Sie sagen dann Dinge wie:

„Ihr seht aus wie ein fähiger Magier“ („You look like a capable Mage“)

„Wir mögen keine Magier wie euch hier“ („We don’t like Mages like yourself around here“).

Der Text ist für alle Charaktere der gleiche und lediglich der Name der Klasse wird dann durch die eures Helden ersetzt.

Das Problem ist, dass der Rufer in der englischen Version die einzige Klasse ist, die mit einem Vokal beginnt.

Ein bisschen Basiswissen zur englischen Grammatik ist hierfür notwendig, um den Fehler zu begreifen.

Da der Rufer im englischen „Evoker“ heißt, müsste es in den Texten demnach immer „an Evoker“ heißen, anstatt „a Evoker“. Denn wenn ein Wort mit einem hörbaren Vokal beginnt, wird „an“ anstelle von „a“ verwendet.

Aktuell sagen sämtliche NPCs allerdings Texte wie in diesem Beispiel:

Korrekt wäre hier die Verwendung von „an“ anstatt „a“ – und das in jedem einzelnen Dialog im ganzen Spiel.

Wie kann man das beheben? Das dürfte schwierig werden. Denn in fast 20 Jahren haben sich so unheimlich viele Quest-Texte und NPC-Dialoge angesammelt, dass mehrere Mitarbeiter wohl viele Tage damit beschäftigt wären, die Texte so anzupassen, dass sie bei den entsprechenden Stellen die grammatikalisch korrekte Schreibweise benutzen – wenn das überhaupt so „leicht“ möglich wäre.

Eine vorgeschlagene Alternative wäre es, „Evoker“ einfach an allen Stellen durch „Dracthyr“ zu ersetzen – aber auch dann müsste jeder einzelne Quest-Text angepasst werden, da die Erwähnung der Klasse und nicht des Volkes fest im Code implementiert ist.

Community ist amüsiert und wütend zugleich: Im Subreddit von WoW reagiert die Spielerschaft mit gemischten Gefühlen. Einige sehen das Problem durchaus, so schreibt etwa Saldar1234:

„Das ist ein viel komplexeres Problem, als es auf den ersten Blick erscheint, lol. Ich beneide die Jungs nicht, die das beheben müssen.“

Manche sind auch eher darüber verärgert, dass auf diesen Fehler überhaupt aufmerksam gemacht wurde. Turamnab meint dazu:

„.. warum musstest du das sagen? Jetzt wird es mich für immer ärgern.“

Hoffen wir einfach, dass das nicht ein „armes Würstchen“ bei Blizzard ausbaden muss. Vermutlich werden wir also damit leben müssen, dass die „Evoker“ niemals grammatikalisch korrekt angesprochen werden …