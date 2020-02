Wolcen hat die Mega-Methode beim Crafting generft – Spieler genervt

Bei Wolcen gab es bis vor wenigen Tagen die Möglichkeit abartig starke Items über das Craften hinzubekommen. Spieler konnten „Unique Items“ aufwerten und ihnen bis zu 12 Eigenschaften verpassen. Doch Wolcen hat das gestoppt.

Das war die Methode: In Wolcen gibt es einzigartige Gegenstände, die „Uniques“, darunter sind etwa 24 Waffen. Diese Items haben festgelegte Werte und sind bei den Werten nur mäßig. Sie bringen jedoch Gimmicks und Veränderungen am Gameplay, wenn man sie trägt.

Eigentlich spielen Uniques in Wolcen im Moment keine große Rolle. Die meisten einzigartigen Items gelten als „zu schwach“, sie haben zu niedrige Grundwerte.

Ein unique Item in Wolcen: Die besondere Eigenschaft ist es, dass es 2 Ladungen Stasis aufträgt. Die sonstigen Werte sind aber schwach.

Im Endgame von Wolcen können Spieler den „Dark Smith“ freischalten, was mit einigem Grind und Aufwand verbunden ist. Der kann „seltene“ Gegenstände (gelbe Items mit 4 Eigenschaften) in legendäre Gegenstände (rote Items mit 6 Eigenschaften) upgraden.

Spieler fanden heraus, dass es mit der Mechanik möglich war, „unique“ Items zu legendären Items abzustufen.

Hier geschah die „Magie.“ Quelle: YouTube

Legendäre Items mit 12 Eigenschaften

Das war das Resultat: Mit dieser Methode entstanden „Über-Legendarys“: Das waren Items mit bis zu 12 blauen Eigenschaften. Normalerweise haben selbst die besten legendären Items in Wolcen nur 6 blaue Eigenschaften.

Die Items behielten ihren Namen und den Lore-Text des einzigartigen Original-Items bei, wurden aber als legendär angezeigt. Diese Uber-Items in Wolcen konnten mit Sockeln versehen und weiter modifiziert werden.

Auf den ersten Blick sahen die Items „kaputt“ aus, sie wirkten schlicht viel zu stark und übertrieben in Relation zu allem anderen, was es im Spiel so gibt.

Der Ring hat 11 blaue Eigenschaften und einen Sockel. Das ist heftig. Quelle. Reddit

Mit der Methode war es möglich, einzigartige Items mit weiterem Crafting zu verfeinern, anzupassen, zu verstärken – eine Option, die in Action-RPGs bisher so noch nicht aufgetaucht ist. Das machte das Crafting in Wolcen ein Stück einzigartig, wo es doch sonst so viele Ähnlichkeiten mit Diablo 3 hat.

Das ist dann passiert: Wolcen hat die Option im Update letzte Woche vorerst gestrichen. Aber das Team hat gesagt, dass man versteht, wie gerne Spieler an Unique-Items herumbasteln möchten.

Man sei nicht dagegen, das Craften an Unique Items zurück ins Spiel zu bringen, aber das will man erst implementieren, wenn das System funktioniert.

Bis dahin will man nun stärkere Unique Items ins Spiel bringen, die höhere „reine Werte“ aufweisen.

Spieler haben das Gefühl: Wolcen nimmt ihnen alles weg, was Spaß macht

So ist die Reaktion: Die Reaktion ist gespalten:

Die Möglichkeit, Uniques durch Crafting zu verändern, wird als sehr interessant gesehen und als etwas, das Wolcen ausgezeichnet hat.

Man ist sich aber auch ziemlich einig, dass zu starke Items dabei herauskamen und dass es logisch war, dass das Crafting so nicht geplant war

Die Nachricht kommt aber gerade zur Unzeit. Im Moment ist die Stimmung ziemlich unten im reddit, weil einige Sachen, die in den letzten Wochen sehr stark und übermächtig in Wolcen waren, nun abgeschwächt wurden. Die Spieler haben das Gefühl, die Entwickler gönnen ihnen den Spaß nicht. Da wo sie vorher mühelos durch die Expeditionen rasten, müssen sie sich nun mühsam hindurchquälen. Das drückt auf die Stimmung.