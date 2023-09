Webcam, Tastatur & Maus – Das Rundumsorglospaket fürs Home-Office gibt’s jetzt günstig

Alles, was ihr zum Arbeiten bei euch zu Hause benötigt: Diese Logitech-Kombo aus Webcam, Tastatur und Maus bei Saturn ist genau das, was euer Home-Office braucht.

Was macht eine gute Tastatur & Maus Kombination fürs mobile Arbeiten aus? Sie sollten leicht sein, guten Akku haben und im Idealfall auch noch schick aussehen. All das erfüllt Logitech mit seinen Pebble-Geräten. Auch gut: Die Logitech Brio 100 Webcam mit Beleuchtungsausgleich. Werft einen Blick in den Saturn-Shop und schnappt euch die hochwertigen Logitech-Produkte

Logitech Pebble 2 – langlebige Maus & Tastatur

Ihr werdet von nun an von dieser Tastatur und Maus begleitet, wohin ihr auch geht. Mit ihrer ultradünnen Bauweise und ihrem geringen Gewicht sind sie äußerst mobil und passen problemlos in eure Tasche, damit ihr sie unterwegs nutzen könnt. Gleichzeitig tragt ihr aktiv zum Umweltschutz bei, denn die Pebble 2 Kombo aus Maus und Tastatur besteht zu einem erheblichen Teil aus recyceltem Kunststoff.

Keine Gedanken mehr über die Batterielaufzeit! Die Bluetooth-Tastatur der Pebble 2 Kombo bietet beeindruckende 3 Jahre Laufzeit, während die Maus stolze 2 Jahre durchhält. Beide Geräte verfügen über einen automatischen Schlafmodus, der die Batterie schont und für lang anhaltenden Gebrauch sorgt. Im Lieferumfang sind bereits die Batterien enthalten, sodass ihr sofort startklar seid.

Ideal für Meetings aller Art

Mit der Logitech Brio 100 profitiert ihr von einer kristallklaren Full HD-Auflösung in 1080p, die sicherstellt, dass ihr bei Videokonferenzen gestochen scharf und klar wahrgenommen werdet. Dank dieser außergewöhnlichen Bildqualität könnt ihr sicher sein, dass euer professionelles Image perfekt zur Geltung kommt.

Für optimales Licht bei euren Videokonferenzen ist eine gute Beleuchtung unerlässlich. Die Logitech Brio 100 verfügt über die RightLight-Technologie, die die Helligkeit automatisch optimiert und störende Schatten um bis zu 50 % reduziert.

Die Brio 100 ist mit einer integrierten Abdeckblende ausgestattet, die ihr mit einem einfachen Schieber bedienen könnt. Damit ist eure Privatsphäre geschützt, wenn ihr nicht an einer Videokonferenz teilnehmt. Ein einfacher und effektiver Weg, um euch zusätzliche Sicherheit und Kontrolle über eure Privatsphäre zu geben.

