Der geistige Nachfolger von WildStar ist gerade kostenlos auf Steam, bietet Looten, Leveln, harte Bosse und zufällige Dungeons

Mit Wayfinder wollten die Entwickler dem beliebten MMORPG WildStar einen würdigen Nachfolger schaffen, auch wenn der Titel am Ende mehr Koop als MMORPG wurde. Jetzt darf man ihn gratis ausprobieren.

Was ist das für ein Spiel? Wayfinder ist ein ARPG, das ihr zusammen mit 2 weiteren Freunden oder auch ganz alleine spielen könnt. Als ARPG mit MMORPG-Elementen setzt es vor allem auf spannende Kämpfe, harte Bosse und Progression-Systeme, die aus eurem Charakter einen wahren Helden machen.

Dabei spielt ihr euch durch unterschiedliche Gebiete in einer offenen Welt, erledigt Bosse, sammelt Loot und verbessert euren Charakter. Für endlose Inhalte sorgen die zufällig generierten Dungeons, die jedes Mal anders aussehen und andere Schwierigkeiten mit sich bringen.

Statt Klassen stehen euch 8 verschiedene Charaktere sowie Waffen zur Verfügung, die alle unterschiedliche Werte und Attribute haben und mit denen ihr euren Charakter anpassen könnt.

Kein MMORPG mehr

Warum ist das Spiel kein MMORPG? WildStar ist in den Herzen vieler MMORPG-Fans immer noch eines der besten Spiele. Mit Wayfinder wollte man dem MMORPG einen geistigen Nachfolger schaffen, doch nach einem vielversprechenden Start verlor das Spiel immer mehr Spieler, bevor die Entwickler sich entschieden, aus dem MMORPG-lite ein Koop-Spiel mit MMORPG-Elementen zu machen.

So merkt man beim Thema Stats, Housing und der Anpassung des eigenen Charakters, dass es sich hierbei eigentlich mal um ein MMORPG handeln sollte. So könnt ihr als Spieler euer eigenes Haus mit 300+ Gegenständen einrichten.

Eure Rüstung könnt ihr mit dutzenden verschiedenen Farben komplett einfärben, und bei der Ausrüstung gibt es verschiedene Sets, die man sich erarbeiten kann. Auch Crossplay für euch und eure Freunde ist möglich.

Warum ist Wayfinder der geistige Nachfolger von WildStar? Nicht nur der Grafik-Stil von Wayfinder ähnelt WildStar. Schon in der Entwicklung beschrieben die Fans das damals noch MMORPG als gute Alternative so WildStar. Auch die Entwickler von WildStar sahen das so und äußerten sich auf X.com positiv gegenüber dem Titel.

Auf einen Post antwortet der Ex-Creative-Producer von WildStar, Chad Moore damals: „Das ist die 2. Chance für das beste MMO jemals“. So bietet das ARPG genau die Mischung aus Fantasy und Sci-Fi sowie Steampunk- und Martial-Arts-Elementen die das Setting von WildStar gut machten.

Was kostet das Spiel? Ursprünglich sollte Wayfinder als kostenloses MMORPG bestehen, doch die Entwickler entschieden sich im Zuge des Umbaus in ein Koop-Spiel bei einem Buy2Play-Model zu bleiben. Regulär kostet Wayfinder 24,50 € auf Steam.

Aktuell ist das Spiel jedoch bis zum 29. Januar um 19:00 Uhr kostenlos spielbar und bietet so allen Interessenten die Möglichkeit, gratis ins Spiel zu schauen. Wem gefällt, was er sieht, bekommt Wayfinder noch bis zum 2. Februar mit 70 % Rabatt für 7,35 €.

Mit Wayfinder haben die Entwickler den Geist von WildStar eingefangen und bestmöglich versucht, ihn umzusetzen. Dass aus dem Spiel kein echtes MMORPG wurde, tut der jetzigen Version nicht unbedingt schlecht, denn die vererbten Features tun jedem ARPG gut. Ein anderes ARPG setzt bei seiner Entwicklung eher auf Path of Exile 2 als Vorlage: Neues ARPG mischt Path of Exile 2 mit einem der erfolgreichsten Spiele auf Steam, hat nur 2 Entwickler