Warhammer hat ein eigenes Abo für exklusive Serien, kostet 6,49 € im Monat – Für wen lohnt sich Warhammer+?

Viele von euch kennen Warhammer wohl vorrangig von Videospielen, dem Tabletop oder Büchern, aber wusstet ihr, dass es schon jetzt haufenweise Serien dazu gibt? Die stecken allerdings alle hinter einer Paywall von Warhammer+, das jedoch viel mehr bietet als nur ein paar Cartoons.

Was ist Warhammer+? Der Abo-Service von Games Workshop bzw. Warhammer bietet verschiedene Boni für alle Mitglieder von Zugriff auf exklusive Inhalte über einzigartige Miniaturen bis hin zu Rabatten und Giveaways.

Was kostet Warhammer+? Je nach Preismodell zahlt ihr 6,49 Euro monatlich oder 54,99 Euro im Jahr (entspricht 9 statt 12 Monaten Zahlung). Das Abo könnt ihr auf der Website von Warhammer+ abschließen.

Für wen lohnt sich Warhammer+? Prinzipiell gibt es zwei Zielgruppen, für die Warhammer+ besonders interessant ist:

Fans, die absolut tief im Hobby stecken und vor allem im Tabletop gerne einige Vorteile genießen

und Lore-Fans, die nicht nur lesen und spielen, sondern auch Serien sehen wollen.

Im folgenden Artikel erklären wir euch im Detail, was alles in Warhammer+ steckt und welche Vorteile ihr durch das Abo erlangt, damit ihr selbst entscheiden könnt, ob sich die Kosten für euch rentieren.

WarhammerTV im Abo: Diese Serien könnt ihr euch anschauen

Das vermutlich stärkste Verkaufsargument für Warhammer+ ist der Zugang zu WarhammerTV. Auf der Website von WarhammerTV könnt ihr euch die Trailer und vereinzelte Episoden der Serien kostenlos ansehen.

Gibt es die Serien auch auf Deutsch? Nein, alle Serien sind im Originalton (OT) auf Englisch und haben lediglich Untertitel in verschiedenen Sprachen, darunter Deutsch.

Wenn ihr aber sämtliche Serien und Folgen sehen wollt, braucht ihr das Abo. Auf WarhammerTV findet ihr aktuell:

Hammer and Bolter, eine Serie, die verschiedene Charaktere aus Age of Sigmar und Warhammer 40.000 behandelt.

In Angels of Death geht es um die Blood Angels, einen der Orden der Space Marines.

The Tithes legt den Fokus auf einige der Organisationen des Imperiums und wie sie arbeiten, um das Imperium am Laufen zu halten.

In Kill Lupercal tritt ein haushoher Titan aus Warhammer 40.000 gegen den Verräter Horus persönlich an… wie das ausgeht, wisst ihr vermutlich schon.

Blacktalon spielt in Age of Sigmar und folgt der Sturmgeschmiedeten Ewigen Naeve Blacktalon und ihrer Elite-Einheit im Kampf gegen das Chaos und andere Gefahren.

Pariah Nexus zeigt den Kampf einiger der „normalen“ Bürger des Imperiums gegen die Necrons. Den Trailer seht ihr hier:

Außerdem gibt es bereits jetzt 3 weitere Animationen in Planung, die 2026 erscheinen werden und natürlich arbeitet Henry Cavill noch an einer Warhammer-Serie auf Amazon Prime.

Wer Warhammer+ hat, bekommt exklusiven Content und nette Rabatte

Zusätzlich zu den animierten Serien bekommt ihr mit Warhammer+ beim Streaming-Dienst einige Serien, die sich rund ums Hobby drehen, etwa:

Trazyn’s Tesseract Trials, in dem zwei Spieler unter vorgegebenen Regeln gegeneinander antreten

Loremasters, die offizielle „Lore-Show“ von Warhammer

Scribes & Scriveners, in dem die offiziellen Autoren zu ihren Werken befragt werden

Weapons & Wargear, wo der Fokus auf einzelne Ausrüstungs-Gegenstände gelegt wird, etwa die berühmten Bolter aus Warhammer 40.000

Brainboys, eine Experten-Quizshow

und Questing Nights, in dem es um Warhammer Quest geht, das „Schnelleinsteiger-Brettspiel“ fürs Tabletop

Obendrein gibt es Einblicke hinter die Kulissen mit den Machern dazu, wie eigentlich Warhammer-Spiele erschaffen werden und Gespräche und Analysen zu anderen Warhammer-Produkten wie Videospielen, Büchern und Serien.

Warhammer+ bietet zusätzlich exklusive Anleitungen zum Bemalen, Kitbashing-Inspirationen und „Battle Reports“, in dem Tabletop-Schlachten analysiert werden. Vor allem Spieler, die selbst an Turnieren teilnehmen oder mit ihren Figuren angeben wollen, lohnt sich das. Fans des Hobbys haben mit Warhammer+ noch weitere Vorteile, etwa:

eine kostenlose, exklusive Miniatur jedes Jahr sowie die Möglichkeit, eine zweite (andere) zu kaufen

vollständigen Zugang zu den Apps für Warhammer 40.000 und Age of Sigmar, in denen Regeln und Armeelisten übersichtlich geordnet sind

Zugriff auf die „Vault“, ein Archiv mit alten Ausgaben des White Dwarf und Aufzeichnungen von früher

Einige der Ausgaben gibt es kostenlos auf dem YouTube-Kanal von Warhammer, ein großer Teil ist jedoch nur exklusiv im Abo auf WarhammerTV zu finden. Abonnenten bekommen zusätzlich einen Rabatt von 15 % auf Merch auf der offiziellen Website sowie teilweise bei ausgewählten Partnern und können an exklusiven Giveaways teilnehmen.

Warhammer+ eignet sich also sowohl für Fans, die nur Serien schauen wollen (und Binge-Watcher sind hier sicherlich innerhalb eines Jahres mit dem aktuellen Content durch) oder für Bastler, die ihre Mal-Künste perfektionieren oder an Turnieren teilnehmen wollen. Wollt ihr mit einer eigenen Armee anfangen, müsst ihr dazu noch nicht einmal eine Leber verkaufen: Warhammer ist bekannt als enorm teures Hobby – So spart ihr viel Geld bei euren Figuren