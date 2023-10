Wacom Grafiktabletts am Prime Day: Gönnt euch die Profi-Tools jetzt zum halben Preis bei Amazon

Mit einem Wacom Grafiktablett könnt ihr eure künstlerischen Fähigkeiten auf ein neues Level bringen. Nutzt die Chance und spart bis zu 50% am Prime Day bei Amazon.

Wenn ihr schon immer mal ein Wacom Grafiktablett haben wolltet, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Denn am Prime Day gibt es die hochwertigen Geräte für digitale Kunst mit bis zu 50% Rabatt bei Amazon. Ob ihr zeichnen, illustrieren, skizzieren oder einfach nur eure Kreativität ausleben wollt, mit einem Wacom Grafiktablett seid ihr bestens ausgestattet. Wir stellen euch drei Modelle vor, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Wacom Cintiq 16 Kreativ-Stift-Display-Tablet

Mit dem Wacom Cintiq 16 könnt ihr eure Zeichnungen direkt auf einem 15,6 Zoll großen Full-HD-Bildschirm anfertigen. Der Wacom Pro Pen 2 ist druckempfindlich und ermöglicht euch eine natürliche Stiftführung. Das Display hat eine matte Oberfläche, die sich wie Papier anfühlt. Außerdem könnt ihr den Standfuß verstellen, was besser für Handgelenk und Rücken ist. Das Wacom Cintiq 16 ist mit Windows und Mac sowie mit vielen Grafikprogrammen wie Photoshop, Illustrator oder Clip Studio Paint kompatibel. Statt 899,99€ zahlt ihr am Prime Day nur 529,89€ für dieses tolle Gerät. Das ist eine Ersparnis von 41%!

Wacom One Creative Pen Display mit Gratissoftware

Das Wacom One ist ein Creative Pen Display, das euch viel Spaß und Freiheit beim Zeichnen bietet. Ihr könnt auf einem 13,3 Zoll großen Full-HD-Bildschirm mit dem Wacom One Pen schreiben, skizzieren oder annotieren. Der Pen ist präzise und ergonomisch und passt sich eurer Hand an. Das Display hat eine kratzfeste Oberfläche und eine natürliche Reibung, die für glatte und genaue Stiftbewegungen sorgt. Als Bonus bekommt ihr beim Kauf des Wacom One begrenzten kostenlosen Zugang zu Clip Studio Paint Pro (bis zu 6 Monate), Adobe Premiere Rush (bis zu 2 Monate) und Bamboo Paper. Das Wacom One kostet normalerweise 399,99€, aber am Prime Day könnt ihr es für nur 213,99€ kaufen. Das ist ein Rabatt von 47%!

Wacom Intuos Medium Zeichentablett

Das Wacom Intuos Medium ist ein Zeichentablett, das euch eine komfortable und kabellose Möglichkeit bietet, eure Kreativität auszudrücken. Ihr könnt auf einem 10 x 6,5 Zoll großen aktiven Bereich mit dem Wacom Pen 4K malen oder zeichnen. Der Pen ist druckempfindlich und batterielos. Das Tablett hat vier anpassbare ExpressKeys, die euch schnellen Zugriff auf Tastenkombinationen wie Ctrl+Z und Ctrl+S ermöglichen. Außerdem bekommt ihr beim Kauf des Wacom Intuos Medium zwei Jahre lang kostenlos Zugang zu Clip Studio Paint Pro, ein Jahr lang Boris FX Optics und jeweils 90 Tage für Corel Painter Essentials 8 und Corel AfterShot Pro3. Das Wacom Intuos Medium kostet normalerweise 169,99€, aber am Prime Day könnt ihr es für nur 84,89€ bekommen. Das ist ein Rabatt von 50%!

Wie ihr seht, sind die Wacom Grafiktabletts am Prime Day echte Schnäppchen. Wenn ihr also euer künstlerisches Talent entfalten oder verbessern wollt, dann solltet ihr nicht lange zögern und euch diese Angebote sichern. Aber beeilt euch, denn diese Preise gelten nur noch heute!

Wir bieten euch darüber hinaus täglich eine Auswahl an weiteren Schnäppchen, Deals und neuen Produkten in unserer Übersicht. Schaut vorbei, wenn ihr an den neuesten Entwicklungen in der Technikwelt und preiswerter Gaming-Hardware interessiert seid.