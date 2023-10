Diese Xbox-Controller sind super bunt und super günstig am Amazon Prime Day

Am Amazon Prime Day gibt es eine große Auswahl an Xbox-Controller in vielen verschiedenen Farben und das zum Angebotspreis. Schlagt am besten sofort zu!

Ihr seid auf der Suche nach einem neuen Xbox-Controller? Dann haben wir gute Nachrichten für euch: Am Amazon Prime Day gibt es eine riesige Auswahl an kabelgebundenen Controllern in verschiedenen Farben für eure Xbox oder den PC. Und das Beste: Ihr könnt bis zu 22% sparen!

Das sind die besten Angebote für Xbox-Controller am Prime Day

Die Xbox-Controller sind nicht nur super bunt, sondern auch super leistungsfähig. Sie haben eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für Kopfhörer und sind mit einem 3 m langen USB-C-Kabel ausgestattet, das euch genug Bewegungsfreiheit bietet.

Die Preise für die Xbox-Controller variieren je nach Farbe und Modell, aber ihr solltet schnell sein, denn die Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht oder bis zum Ende des Prime Days am 11. Oktober 2023. Hier seht ihr einen Vorgeschmack auf die Farbauswahl:

Egal ob einfarbig, Metallic- oder Cameo-Style, hier findet jeder die richtige Farbe für sein Gaming-Setup.

Das ist nur eine kleine Auswahl. Auf der Produktseite der Controller findet ihr noch viele weitere Farb-Modelle. Wartet also nicht zu lange und verpasst eurer Konsole oder PC etwas Farbe. Die Angebote sind noch bis heute Nacht um 23:59 Uhr gültig. Die ganze Auswahl findet ihr hier:

Wir bieten euch darüber hinaus täglich eine Auswahl an weiteren Schnäppchen, Deals und neuen Produkten in unserer Übersicht. Schaut vorbei, wenn ihr an den neuesten Entwicklungen in der Technikwelt und preiswerter Gaming-Hardware interessiert seid.