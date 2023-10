Letzte Chance: Superschnelle SSD mit 2TB für PC und PS5 jetzt am Prime Day im Angebot sichern

Schnappt euch jetzt eine günstige SSD mit 2TB für PC und PS5 im Angebot, bevor der Amazon Prime Day heute Abend wieder vorbei ist.

Mit einer M.2-SSD könnt ihr eurem Gaming-PC oder eurer PS5 ein kräftiges Speicher- und Geschwindigkeits-Upgrade verpassen. Beim Amazon Prime Day ist jetzt mit der Crucial P5 Plus ein schnelles Modell mit 2TB günstig im Angebot. Nur bis heute Abend bekommt ihr sie für 99,99€. Der Versand ist gratis.

Für PC und PS5: SSD mit 2TB im Angebot

Die Crucial P5 Plus überzeugt mit schnellen Übertragungsraten und erreicht mit bis zu 6.600 MB/​s lesend und 5.000 MB/s schreibend hohe Geschwindigkeiten. Dadurch und durch den standardisierten M.2-Formfaktor passt die SSD in die allermeisten neueren PCs und kann auch in die PS5 eingesetzt werden.

Für die Verwendung in Sonys Next-Gen-Konsole solltet ihr allerdings einen Heatsink nutzen, um eine Überhitzung eurer Hardware zu vermeiden. Hier findet ihr ein gutes Modell auf Amazon.

Die SSD bietet dann 2TB Speicher für eure Daten, Fotos und Spiele. Zum Vergleich: Das umfangreiche Action-RPG Cyberpunk 2077 braucht ungefähr 70GB freien Speicher. Ihr könntet den Titel also fast 30 mal herunterladen!

Die wichtigsten Details auf einen Blick:

Bauform Solid State Module (SSM) Formfaktor M.2 2280 Schnittstelle M.2/​M-Key (PCIe 4.0 x4) Lesen 6.600 MB/​s Schreiben 5.000 MB/s SLC-Cached

Der Amazon Prime Day 2023

Der zweite Amazon Prime Day hat begonnen und bringt erneut eine Vielzahl fantastischer Angebote und Schnäppchen in verschiedenen Produktkategorien. Alle Informationen zur umfangreichen Rabatt-Aktion sowie die besten Deals sind in unserem Prime Day Hub zu finden.

Um am Prime Day teilzunehmen, ist eine aktive Mitgliedschaft bei Amazon Prime erforderlich. Diese Mitgliedschaft bietet zahlreiche Vorteile und kann 30 Tage lang kostenfrei getestet werden.

