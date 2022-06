VPN mit Virenschutz: NordVPN gibt es jetzt 60% günstiger

Je mehr persönliche Informationen über das Internet verarbeitet werden, desto wichtiger ist es, diese zu schützen. Holt euch jetzt NordVPN für sicheres Surfen.

Die meisten von euch nutzen wahrscheinlich hin und wieder öffentliche Netzwerke, wenn ihr unterwegs seid, aber seid ihr auch ausreichend geschützt? Wenn ihr unterwegs Daten sendet und empfangt macht das eure Geräte anfällig für Viren und Datenklau. Zum Glück ist die Lösung für dieses Problem einfach und günstig: Mit dem VPN von NordVPN und dem zugehörigen Bedrohungsschutz.

Normalerweise kostet das Zwei-Jahres-Abo 174,96 Euro, aber derzeit bekommt ihr ganze 60% Rabatt. Für die ersten 24 Monate zahlt ihr also nur 69,36 Euro, beziehungsweise 2,89 Euro im Monat. Das ist aber noch nicht alles, denn ihr bekommt den Bedrohungsschutz gratis zum Abo dazu! Falls ihr das Abo nach den ersten Zwei Jahren weiterhin nutzen wollt, kostet es euch 87,48 Euro pro Jahr.

Schnell und sicher unterwegs mit NordVPN

Unter den VPN-Anbietern ist NordVPN definitiv ein bekannter Name – und das nicht ohne Grund. Mit dem Abo stehen euch über 5600 Server in 60 Ländern zur Verfügung. So müsst ihr euch nie Sorgen darüber machen, dass eure Verbindung aufgrund von Hoher Serverauslastung verlangsamt wird. Außerdem könnt ihr unbegrenzte Bandbreite nutzen, euer Internet bleibt also so schnell wie immer.

Ihr könnt NordVPN auf bis zu 6 Geräten nutzen, egal ob PC, Smartphone oder sogar auf euren Konsolen. Die Einrichtung ist dazu noch sehr einfach, insbesondere durch die benutzerfreundliche App, die online-Anleitung und den Kundenservice, auch am Wochenende.

NordVPN: Jetzt auch mit Bedrohungsschutz

Eine VPN versteckt euren Standort und eure IP-Adresse, vor Viren seid ihr aber erstmal noch nicht geschützt. Wenn ihr jetzt das Abo abschließt, bekommt ihr mehr also nur eine sichere VPN-Verbindung, mit dem NordVPN Bedrohungsschutz seid ihr noch sicherer unterwegs – und das ohne Zusatzkosten.

Genau wie reale Viren sind Viren im Internet generell nicht mit dem bloßen Auge zu erkennen. Sie können in eine unsichere Webseite eingespeist sein oder sogar aus einer sehr seriös wirkenden E-Mail stammen. Der NordVPN Bedrohungsschutz erkennt solche unsicheren Seiten und scannt Links und Dateien, um euch vor Malware und Phishing zu schützen.

Das ist aber nicht alles, was der Bedrohungsschutz kann. Er bewahrt euch auch vor nervigen Pop-Ups, die ohnehin oft nicht vertrauenswürdige Links enthalten. Außerdem werden Tracker blockiert, die ihr sonst wahrscheinlich überhaupt nicht bemerken würdet. So wird eure online-Erlebnis privater und angenehmer.