Neues MMORPG lädt zum Alpha-Test ein – Zeigt 5 Klassen im Trailer mit beeindruckender Grafik

Das asiatische MMORPG World of Jade Dynasty lädt weltweit Spieler zum Alpha-Test ein. In einem neuen Trailer stellen die Entwickler zudem 5 Klassen vor.

Was zeigt der Trailer? Der neue Trailer von World of Jade Dynasty zeigt 5 Klassen und deren Gameplay sowie unterschiedliche Gegner. Wenn ihr eine spezielle Klasse sehen wollt, könnt ihr euch an den folgenden Zeiten orientieren:

Vim: 00:56

Jadeon: 01:48

Lupin: 02:18

Ling Xi: 02:38

Incense Mage 02:57

Fortsetzung von MMORPG, das 2018 geschlossen wurde

Was ist das für ein Spiel? World of Jade Dynasty ist ein asiatisches MMORPG, das von Perfect World Games entwickelt wird. Es ist die Fortsetzung des 2007 veröffentlichten Jade Dynasty, das 2018 geschlossen wurde.

Bereits im August 2021 hatten die Entwickler erstes Gameplay von World of Jade Dynasty gezeigt. Besonders auffällig waren zu dem Zeitpunkt die schöne Beleuchtung, die Reflexionen im Wasser sowie der hohe Detailgrad.

Weltweiter Alpha-Test mit unterschiedlichen Klassen und Locations

Was wissen wir über den Alpha-Test? Der angekündigte Alpha-Test von World of Jade Dynasty wird weltweit verfügbar sein, was darauf schließen lässt, dass das MMORPG nicht nur in Asien erscheint.

Der Alpha-Test wird vom 19. August 2022 bis zum 23. August 2022 stattfinden und soll wohl auf der Version des Spiels laufen, die dann aktuell ist. Außerdem wird es die im Trailer gezeigten 5 Klassen sowie 5 Locations geben.

Was sagt ihr zu dem Trailer? Findet ihr, dass das Gameplay der unterschiedlichen Klassen interessant aussieht oder schrecken euch die gezeigten Szenen eher ab? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Wenn ihr mehr zu World of Jade Dynasty wissen wollt, könnt ihr euch bei uns auf MeinMMO weitere Eindrücke holen.

