Das neue MMORPG World Eternal Online sieht im Trailer aus wie ein Musical – Testet jetzt die Open Alpha

Falls ihr 2023 noch weitere MMORPG entdecken wollt, schaut euch doch Uncharted Water Origins auf MeinMMO an. Der F2P-Titel bietet derzeit eine Vorabregistrierung für den offiziellen Launch an.

Was ist das für ein Spiel? World Eternal Online ist ein neues Sandbox MMORPG für den PC, das seit dem 02. Februar in einer offenen Alpha-Testphase ist.

World Eternal Online ist ein neues MMORPG, das im Trailer an ein Musical erinnert und sich in einer offenen Alpha befindet.

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Insert

You are going to send email to