Ein Shooter auf PlayStation und Xbox kollaboriert jetzt mit The Walking Dead – Setzt auf das Spielprinzip von CS:GO

Rogue Company ist ein kostenloser Shooter auf PlayStation, Xbox und PC. Jetzt verkündete der Titel eine Zusammenarbeit mit The Walking Dead, die noch im Oktober erscheinen und neue Inhalte passend zu der Serie bringen soll.

Was ist das für ein Spiel? Rogue Company ist ein F2P-Shooter, der auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und auf dem PC via Epic und Steam spielbar ist. Gespielt wird der Shooter in der 3rd-Person-Perspektive.

Rogue Company bietet verschiedene Modi, darunter ist neben klassischem Team-Deathmatch auch der sogenannte Demolition-Modus, der ein ähnliches Spielprinzip wie Counter Strike oder Valorant verfolgt: Ihr verdient dementsprechend Runde für Runde Geld und kauft Waffen und Fähigkeiten/ Hilfsmittel.

Zudem greift ihr im Team einen von zwei Spots an und platziert eine Bombe. Das andere Team muss die beiden Spots verteidigen und das Legen der Bombe verhindern bzw. die platzierte Bombe entschärfen.

Drei neue Skins mit TWD-Charakteren

Was zeigt das Video? Das neue Video präsentiert eine Zusammenarbeit von Rogue Company mit der beliebten TV-Serie The Walking Dead. Dabei sehen wir drei bekannte Charaktere der Serie, die als Skin für gewisse Helden in den Shooter eingeführt werden.

00:30 – Rick (Skin für Dallas)

00:34 – Michonne (Skin für Lancer)

00:39 – Negan (Skin für Dima)

Wann erscheint die TWD-Skins? Wie am Ende des Videos zu sehen ist, wird die Zusammenarbeit zwischen Rogue Company und The Walking Dead noch diesen Monat im Oktober 2022 erscheinen.

Was sagen die Spieler? In den Kommentaren auf YouTube zeigen sich einige Spieler von der Kollaboration begeistert. Besonders bei TWD-Fans, welche die Serie mehrmals gesehen haben, kommen die neuen Skins gut an. Es gibt allerdings auch Kommentare, die sich positiv zu den Skins äußern, obwohl sie keine Fans der Serie sind.

DavianSnow: „Alle Charaktere passen perfekt zu den ihnen zugewiesenen Helden. Ich spiele hauptsächlich Lancer, also wäre es toll, als Michone rumzulaufen.“

Mauricio Carmona: „Ich bin kein großer Fan von TWD, aber diese Skins sind toll.

Kapitän Phantom: „Als 14-facher TWD-Rewatcher und […] jemand mit über 330 Stunden in Rogue Company muss ich sagen, dass das perfektist.“

Goof-e: „Wow, ich kann es kaum erwarten! Ich war schon immer ein Fan von TWD.“

Was sagt ihr zu der Kollaboration? Konnten euch die neuen Skins für Rogue Company überzeugen? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Wenn ihr mehr über den Shooter und dessen Spielprinzip lesen wollt, hat euch MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch das einsteigerfreundliche Rogue Company zum Start der kostenlosen Beta vorgestellt.