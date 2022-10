Neues Multiplayer-Soulslike soll 2023 auf die PS5 kommen, zeigt actiongeladenes Gameplay im Trailer

Was sagt ihr zu Project Relic? Konnte euch der Trailer von dem Spiel überzeugen oder ist das eher nichts für euch? Findet ihr Project Relic schon jetzt interessant, obwohl noch nicht viel über das Spiel bekannt ist? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Andere Spieler äußern jedoch auch Kritik. So findet jemand, die Kamera sei zu nah am Charakter und ein anderer YouTuber-Nutzer meint, dass es sich nicht von anderen Spielen abheben könne.

Wie kam der Trailer an? Insgesamt kam der Trailer auf YouTube ganz gut bei den Spielern an. Obwohl die gezeigten Szenen während der Entwicklung entstanden und kein fertiges Produkt zeigen, loben einige Spieler, dass der Titel gut aussehe und sie nun mehr über das Spiel erfahren wollen.

Was zeigt der Trailer? Der erste Gameplay-Trailer von Project Relic bietet uns einen ersten Eindruck vom Grafikstil des Spiels und der Gestaltung der Map. So sehen wir bereits zu Beginn ein abgelegenes Gebiet, das einen Wald darstellen könnte, mit zahlreichen grünen Pflanzen, meterhohen Steinwänden, einem Bachlauf und dichtem Nebel.

Unklar ist allerdings noch, ob der Titel nur für die aktuelle Generation, also PS5 und Xbox Series X|S erscheint, oder auch für die Vorgänger-Generation bestehend aus PS4 und Xbox One.

