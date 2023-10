Miles spricht also darüber, dass er seine Mutter in Harlem hilft, welche eine Ratsangehörige ist. Er spricht über das Mädchen, welches er mag und die seiner Meinung nach die beste Künstlerin der Stadt ist.

Gleichzeitig versucht er in die Fußstapfen von Tante May zu treten. Seiner Meinung nach der besten Frau der Welt. Alles, obwohl er von einer radioaktiven Spinne gebissen wurde und damit sein Leben als Superheld und Beschützer der Nachbarschaft begann.

Daraufhin bekommen wir einen kleinen Einblick in das Leben und den Alltag von Peter Parker. Er spricht darüber, dass er selbst 25 Jahre jung ist und einen Bachelor in Biophysik hat. Dazu liebt er eine unglaubliche Frau, die auch noch die beste Journalistin der Stadt ist.

Der neue Trailer zu Marvel’s Spider-Man 2 gibt euch einen Einblick in den Alltag der beiden Helden. In diesem cinematischen Trailer wendet Miles sich auf der Suche nach einem Rat an Peter. Denn er arbeitet daran, seine Bewerbung für das College zu schreiben und scheint mit dem Inhalt etwas überfordert.

Gestern, am 20. Oktober 2023, erschien Marvel’s Spider-Man 2 für die Playstation 5. Ein neuer Trailer zeigt euch jetzt noch einmal, was es für die beiden jungen Männer heißt, als geheime Superhelden zu leben.

