Destiny 2 vor dem Ende? – Service-Games müssen sterben lernen

Im neusten Video sprechen die Kollegen von GameStar Talk mit unserer Chefredakteurin über Service-Games, und ob es für diese nicht besser wäre zum richtigen Zeitpunkt einen Schlussstrich zu ziehen.

Was ist GameStar Talk? Auf dem YouTube-Kanal GameStar Talk bekommt ihr seit 2023 quasi den GameStar Podcast in Videofassung zu sehen. Dies ist ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO und will euch mit Videos und Gesprächen nicht nur unterhalten, sondern zugleich immer etwas Neues bieten: Perspektiven, Einblicke und Wissen über Spiele, ihre Entwickler und ihre Spieler.

Sollten Service-Games zum richtigen Zeitpunkt enden?

Worüber gesprochen wird: In ihrem neusten Video (via YouTube) sprechen unsere Kollegen von GameStar Talk mit unserer MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski über Service-Games und ob es nicht deren größte Kunst sein sollte, zum richtigen Zeitpunkt auch mal aufzuhören.

Die meisten denken bei Service-Games sicher an „Monsterspiele“, die einen über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte hinweg begleiten. Dabei wollen sie euch am besten so lange bei Laune halten, um maximal viel Gewinn zu erzielen und seinen Spielern möglichst viel Geld aus der Tasche zu ziehen.

Tatsächlich wünschen sich die meisten Spieler wohl auch, dass gerade das Service-Game, das einen besonders begeistert, eben auch möglichst lange weitergeht. So zum Beispiel Destiny 2, Path of Exile, Counter-Strike oder das langlebige und DLC-reiche Strategiespiel Europa Universalis 4.

Diese jahrelange Unterstützung hat wohl kaum ein anderes Spiel so gut gemeistert wie Fortnite. Denn das Problem ist eben, dass nicht viele andere Spiele diese Kunst gut beherrschen. GameStar Talk spricht da zum Beispiel die Update-Verschiebungen von The Division 2 an.

Es stellt sich also die Frage, ob es nicht besser wäre als Service-Game zum richtigen Zeitpunkt abzutreten? Eben dann aufzuhören, wenn das Spiel kaum vermeidbare Ermüdungserscheinungen zeigt und einfach keinen Raum für neue und kreative Ideen schafft.

