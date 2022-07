Beliebter Alien-Shooter kehrt zurück – Spieler wünschen sich, die GTA Remakes wären so gut gewesen

Destroy All Humans war in den frühen 2000er-Jahren ein beliebter Titel. Jetzt bekommt der zweite Teil des Alien-Shooters ein Remake. Unter dem neusten Trailer sind die Fans schon voller Vorfreude.

Was zeigt der Trailer? Der neue Trailer zeigt verschiedene Locations innerhalb des Spiels und verdeutlicht, auf welche Art und Weise ihr diese zerstören könnt.

Was sagen die Spieler? In den Kommentaren auf YouTube freuen sich bereits viele Spieler auf das Remake des Titels. Der Nutzer Brandon Davis erntete einige „Gefällt mir“-Angaben und sprach den vorfreudigen Spielern anscheinend aus der Seele, als er schrieb: „Ehrlich gesagt ist dies das Spiel, auf das ich mich in diesem Jahr am meisten freue.“

Manch anderer Kommentator fühlt sich sogar in die eigene Kindheit zurückversetzt und wurde nostalgisch. So schrieb beispielsweise Badri Patel „[…] Es fühlt sich an, als wäre meine Kindheit zurückgekehrt.“

Andere Spieler sind wiederum von der Qualität des Spiels überzeugt, nachdem sie den Trailer gesehen haben. Flexive Fowl äußerte (via YouTube) sogar den Gedanken, wie es wohl wäre, wenn Rockstar Games so viel Arbeit in die GTA Remakes der Definitive Edition gesteckt hätte. Anzumerken ist jedoch, dass die GTA Definitive Edition von Grove Street Games entwickelt wurde.

Was ist das für ein Spiel? „Destroy All Humans 2 – Reprobed“ ist das Remake des 2006 veröffentlichten Destroy All Humans 2. Das Remake des verrückten Titels wird von Black Forest Games entwickelt. Publisher ist THQ Nordic.

Destroy All Humans 2 – Reprobed erscheint am 30. August 2022 auf PS5, Xbox Series X/S und dem PC.

