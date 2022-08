Ein intimer Einblick: Wir zeigen euch, wie wir arbeiten und ein neuer Podcast entsteht

Wie gefällt es euch denn überhaupt, mehr von uns in der Form zu sehen? Möchtet ihr davon gerne mehr oder ist das eigentlich gar nicht so interessant für euch?

Unsere Video-Producerin Anna hat schon alles rausgeholt, was ging. Meine Webcam hat nicht mehr ganz die Qualität, die nach heutigen Standard für so ein Video nötig wäre. Das ist mir erst bei der Aufnahme so richtig ins Auge gefallen. Mein Handy hat die hochwertigere Aufnahme gemacht, für das ich aber noch keine Mikrofon-Lösung besitze.

Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass wir unseren Podcast in seiner jetzigen Form zerschmettert haben und ihn neu gestalten. Wir möchten euch auf unsere Reise mitnehmen und euch einen Einblick gewähren, wie so ein kreativer Findungsprozess überhaupt aussieht.

Die MeinMMO-Redaktion hat ihren Podcast zerschmettert und baut jetzt etwas neues draus. Chefredakteurin Leya Jankowski erzählt auch im Video, was der aktuelle Stand ist und die Redaktion gibt euch mal einen Einblick, wie so ein kreativer Prozess überhaupt aussehen kann.

