Valorant: Frauen-Team soll heimlich einen Mann eingeschmuggelt haben – „Boyfriend-Cheat ist aktiviert“

Dem Frauen-Team Fallacy wird Cheating bei einem Turnier in Valorant vorgeworfen. Angeblich sprang der Freund einer Spielerin über ihren Account für sie im Match ein. Als Beweis wurde ein Google Docs veröffentlicht, in dem die Spiel-Settings der Spielerin und ihres Freundes miteinander verglichen wurden.

Wer ist Team Fallacy? Team Fallacy ist ein Frauen-Team, dass professionell Valorant spielt. Das Rooster von Team Fallacy besteht momentan aus den 4 Spielerinnen (via vlr.gg):

Cyn

ketarys

Kazler

mars

Was ist das Galorants Astral Clash-Event? Auf diesem Event treten Teams, die ausschließlich aus Frauen bestehen, in Valorant gegeneinander an.

Das Turnier fand vom 22. bis 24. Juli 2022 statt. Der Wettbewerb, bei dem angeblich gecheatet wurde, war ein LCQ (Last Chance Qualifier). Das bedeutet: Team Fallacy hatte sich in dem angekreideten Match einen Platz für das kommende Astral Clash LAN Turnier in Kalifornien gesichert.

Payen soll angeblich statt mars gespielt haben

Was wird Team Fallacy vorgeworfen? Angeblich spielte der Partner einer E-Spotlerin für seine Freundin im Turnier.

Wer ist der Freund, der angeblich eingesprungen war? Mars‘ Freund ist bekannt als ehemaliger TSM-Spieler: payen. TSM steht für Team SoloMid und ist eine E-Sport-Organisation mit professionellen Valorant-Teams. Im TSM Academy Rooster spielte payen eine Zeit lang mit (via liquipedia.net).

Es wird vermutet, dass payen für mars eingesprungen war und über ihren Account für sie gespielt hatte.

Was steht in dem Google Docs-Dokument mit den Beweisen? Das Dokument umfasst acht Seiten an angeblichem Beweismaterial für den Cheat. Es gibt viele Screenshots und Erklärungen, warum mars‘ Freund für sie gespielt haben soll.

Es wird beispielsweise auf einen bestimmten 1v5 Clip in einem anderen Match verwiesen, bei dem die Reaktion von mars Teams‘ nicht zu ihrem Gewinn gepasst hätte. Angeblich sei bereits dieses Video gefakt worden.

Auch auf die Keybinds wird eingegangen, bei denen mars normalerweise „F“ anstelle von „C“ für die Ultimate verwenden würde.

Wenn ihr genauer wissen wollt, woraus das Beweismaterial besteht, könnt ihr hier das Google Docs aufrufen (via google.com).

Hat mars nun gecheatet? Angebliche Beweise wurden in dem Google Docs gesammelt und veröffentlicht. Jedoch kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht mit Gewissheit gesagt werden, ob mars gecheatet hat oder nicht.

Bisher gab es noch keine offiziellen Statements von Riot Games oder von mars zu den Cheat-Vorwürfen. Daher bleiben die Vorwürfe zunächst unbestätigte Spekulationen.

Was sagt die Community zu den Vorwürfen? Jake Lucky postete auf seinem Twitter-Kanal am 26. Juli 2022 (via Twitter):

Unter dem Text ist ein Video mit Gameplay zu sehen. Anschließend postet @JakeSucky Screenshots aus dem Dokument mit den Beweisen und verlinkt das Docs.

Übersetzt steht in dem englischen Text: „In einem kürzlich veröffentlichten Dokument wurde ein weibliches Valorant-Team namens Team Fallacy beschuldigt, während eines Astral Clash-Events den Freund eines der Mitglieder benutzt zu haben. Dazu gehört, dass der angebliche Freund diesen 1v4-Clutch und dieses Ass hatte“.

Viele glauben, dass mars gecheatet habe und finden die Vorwürfe problematisch. @rinaeles befürchtet: „Wenn das stimmt, haben sie nicht nur dieses spezielle Spiel ruiniert, sondern einen ganzen Blick auf die weibliche Valorant-Szene/Tournaments im Allgemeinen. Ich dachte, die CSGS-Situation von damals hätte die Leute etwas gelehrt“.

Eventuell mein User @rinaeles damit den Vorfall eines CSGO-Turniers, bei dem Cheater gewonnen hatten.

Einige User äußern sich belustigt über den Vorwurf, wie @Leakdd2, der schreibt: „Boyfriend cheat activate“ oder @IIIIIIIIIIII, der nur „LOL“ kommentiert.

Warum ist das Thema heikel? Bei der Diskussion schwingt mit, dass Frauen nicht „gut“ spielen können, sondern dass immer irgendwas faul sein muss, wenn eine Frau in einem Shooter gute Leistungen bringt.

Das Thema kam in der Vergangenheit schon häufiger auf:

In einem Fall war die Frau so gut, wie angenommen. Die Overwatch-Spieler Geguri widerlegte jeden Zweifel an ihrer Spielstärke, sodass Spieler, die gegen sie wetteten, ihre Karriere aufgeben mussten

In einem anderen Fall war die vermeintliche Profi-Spielerin aber tatsächlich ein Mann und nur eine Fassade eines männlichen Spielers, der beweisen wollte, dass er als Frau mehr Aufmerksamkeit bekam

Die ständige Diskussion, ob Frauen wirklich gut in Spielen sind, nervt viele gute Spielerinnen gewaltig: So war die Twitch-Streamerin Hafu statistisch die Beste in Teamfight Tactics und den „männlichen Experten“ deutlich überlegen, musste sich aber anhören, sie werde ja nur vom Hersteller bevorzugt, weil sie eine Frau sei. Für sie klar ein Beispiel dafür, dass Gaming noch immer von Männern dominiert wird und dass einige ein Problem mit Frauen haben.

Die Streamerin Pokimane spielte sich in die obersten 0,5 % bei Valorant. Bekam aber zu hören, sie sei ja nur gezogen worden:

