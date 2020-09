Valorant: Pro erklärt, wie ihr in der Solo-Queue gewinnt

In der Rangliste von Valorant aufzusteigen, ist schon im Team nicht leicht. Alleine kann es eine noch größere Herausforderung sein. Der Profi Oscar „mixwell“ Cañellas Colocho verrät, wie ihr selbst solo besser gewinnt. Der Schlüssel ist Kommunikation: Sprecht mit euren Teamkollegen.

Wer ist der Profi? mixwell spielt professionell Valorant für das Team G2 Esports, eine der erfolgreichsten Organisationen der Welt, deren Chef das Team als „Real Madrid des E-Sports“ bezeichnet.

G2 Esports ist aktuell das zweiterfolgreichste Team nach Team SoloMid und vor den Sentinels, dem Team des ehemaligen Overwatch-Stars Sinatraa.

Der 24-jährige mixwell war bereits ein Profi in Counter-Strike und hat dort bis 2017 erfolgreich für OpTic Gaming gespielt. 2018 war sein letztes Turnier mit einem ersten Platz auf der DreamHack in Valencia für das Team North (via Liquipedia).

In Valorant wurde mixwell lange von Hatern kleingeredet, bis er gleich mehrere Turniere gewinnen konnte.

Nur Siege. mixwells Erfolge sprechen für sich, nur erste Plätze in jüngster Zeit. Quelle: liquipedia.

Das Titelbild stammt aus einem von mixwells YouTube-Videos.

Profi rät: Sprecht miteinander im Ranked

Das rät mixwell: In einem Tweet verrät mixwell, dass es auf die Mentalität ankommt, die ihr beim Spielen verfolgt. Es gebe eine „Losers mentality“ und eine „Winners mentality“, mit der man an die Solo-Queue herangehen könnte. Die sähen aus wie folgt:

Sieger-Mentalität:

Sprach-Chat

Kein Instalock

Benehmt euch gut und habt Spaß

Gebt Vorschläge, wie ihr das Spiel gewinnt

Verlierer-Mentalität:

Keiner spricht

Ich werde geködert

Instalock Jett

Ich höre nur Trashtalk

Ich gebe auf

Der Punkt, den mixwell damit anspricht, ist Kommunikation. Die ist in jedem Shooter enorm wichtig. Generell ist es in jedem Multiplayer-Spiel wichtig, miteinander zur reden, wenn ihr erfolgreich sein wollt. Nur so wisst ihr, wo es Probleme gibt, an denen zu arbeiten ist.

Warum ist das wichtig? Ihr solltet nicht einfach den aktuell besten Agenten in Valorant nehmen und für euch spielen, sondern mit dem Team zusammen. In der Zusammenarbeit liegt die Stärke in einem Taktik-Shooter.

Der Agent Omen war bis vor Kurzem noch quasi Gott. Aber auf solchen Bugs sollte man seinen Sieg nicht aufbauen.

Darüber hinaus hilft es nicht, beleidigend zu werden. Toxisches Verhalten führt lediglich dazu, dass alle genervt sind und schlechter spielen. Mit einer positiven Grundeinstellung habt ihr eine höhere Chance, zu gewinnen. Denn jeder ist dann eher motiviert, sein Bestes zu geben – Vor allem, wenn alle so reagieren.

Auch, wenn Niederlagen nerven, solltet ihr euch davon nicht frustrieren lassen oder sogar andere damit anstecken. Wenn ihr Schwierigkeiten ansprecht, könnt ihr gemeinsam eine Lösung finden. Außer, es handelt sich dabei etwa um zu starke Waffen, die genau so bleiben sollen. Da hilft nur Übung.