Ein User hatte sich einen neuen Gaming-PC gekauft, doch er bekam ständig nervige Stromschläge. Den Ursprung des Problems fand er schließlich in einem Hilfsmittel für den Haushalt.

Wer sich einen neuen Gaming-PC kauft, der freut sich erst mal über die neue Hardware und über – in den meisten Fällen – deutlich mehr Leistung. Doch ein User hatte erst einmal wenig Freude zum Start seiner Gaming-Karriere.

Denn bei jeder Berührung seines Rechners bekam er heftige Stromschläge. Die Lösung des Problems fand er schließlich in seinem Luftreiniger, den er im gleichen Raum angeschlossen hatte.

Luftreiniger soll für saubere Luft sorgen, sorgt stattdessen für nervige Probleme

Was ist genau passiert? Ein User hatte Geld investiert und sich einen neuen Gaming-PC und neue Peripherie gekauft. Doch ein paar Wochen später gingen die Probleme los. So schreibt er in seinem Post auf reddit:

Ein paar Wochen später berühre ich den Metallknopf und bekomme einen Stromschlag, keine große Sache, denke ich, wahrscheinlich eine statische Aufladung. Aber es passiert immer wieder, wieder und wieder. Ziemlich große Schocks. Ich arbeite in der Automobilbranche und bin Computertechniker, ich bekomme durch zufällige Schaltkreise ziemlich oft einen Stromschlag.

Zuerst vermutete er, dass es an seiner Tastatur liegen müsse. Doch er bekam auch einen Stromschlag, wenn er sein Headset vom PC entfernte. Und das Headset war über USB angeschlossen. Anschließend befürchtete er, dass entweder sein Netzteil hinüber oder dass seine Wohnung nicht richtig geerdet sei.

Die Erdung seiner Wohnung prüfte er mit einem Multimeter – hier soll soweit alles in Ordnung gewesen sein.

Schließlich tauschte er dann doch sein Netzteil aus. Dennoch blieben die Probleme bestehen. In einem weiteren Schritt stellte er alle elektrischen Geräte im Raum ab und steckte jedes einzeln in Kombination mit seinem Rechner an.

Hier stellte er nun fest, dass der Übeltäter der Luftreiniger ist. Denn der User nutzt einen ionisierten Luftreiniger für sein Zimmer, wo der Computer steht:

Nun, diese kleinen ionisierten Partikel setzten sich wahrscheinlich auf meinem PC, Netzteil und so weiter ab und verursachten einige der komischen kleinen Schocks, die ich bekam.

Mittlerweile hat er das Ionisierungs-Feature des Luftreinigers abgeschaltet. Seitdem hat er keine Probleme mehr.

Ionisierte Luftreiniger und ihr Nutzen sind umstritten

Ionisierte Luftreiniger gelten als umstrittene Hilfsmittel. Die Luftreiniger sollen deutlich Staub reduzieren, da die Ionen den Staub binden. Das Problem ist aber, dass dabei Ozon gebildet wird. Das reaktive Gas Ozon wirkt keimtötend, kann aber bereits in geringen Mengen die Atemwege reizen. Wegen seiner keimtötenden Wirkung wird das Gas vor allem in der Industrie eingesetzt.

Hinzu kommt, dass bis heute nicht zu 100 % nachgewiesen ist, wie wirksam Ionisierung tatsächlich ist und wie sich das Feature auf Viren auswirkt (via umweltbundesamt.de).

Ein bekannter Tech-YouTuber hat außerdem gezeigt, dass ihr nicht jedes Kabel in eurem Computer verwenden solltet. Denn im schlimmsten Fall macht ihr nicht nur euren Gaming-PC kaputt, sondern habt im schlimmsten Fall sogar einen Wohnungsbrand am Hals:

