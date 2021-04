Twitch-Streamer zerschlägt Tastatur während 100.000$-Turnier – Bereut es sofort

Doch auch weil einige Keys fehlten, ging die nächste Runde verloren und der Sieg wanderte an Emiru. In einer Pause bis zum nächsten Match konnte Yassuo dann aber genug Tasten ins Keyboard drücken, um weiter zu machen.

So ging es dann weiter: Sofort nach dem Wutanfall, war Yassuo wieder nüchtern und begann wie irre in der nächsten Runde auf sein Keyboard einzudreschen. Denn es gilt die alte Regel: Du machst umso mehr Schaden, je härter du die Tasten drückst.

Yassuo versteht sofort, was er da gemacht hat, ruft „Fuck – my Keys“ und beginnt panisch die einzelnen Taten wieder ins Keyboard zu setzen, denn natürlich beginnt die nächste Runde. Und er hat gerade sein Arbeitsgerät geschrottet.

Der Twitch-Streamer Moe „Yassuo“ Abdalrhman (21) ist eigentlich auf League of Legends spezialisiert, aber nimmt jetzt an einem großen Turnier auf Twitch teil und musste dort Mortal Kombat 11 spielen. Doch sein Temperament wurde ihm zum Verhängnis.

