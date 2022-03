MontanaBlack zeigt, wie man auf Twitch über Sex reden kann, ohne gebannt zu werden

Ein neuer Trailer stellt die neue Donnerbüchse von New World vor. In den explosiven Szenen zeigt sich: Sie ist weit mehr, als eine normale Schusswaffe.

Zuvor hatte MontanaBlack mit seinen Andeutungen in einem Stream genau gegen diese Regeln verstoßen und war dabei zu explizit. Mit den Worten „einparken“ und „rückwärts fahren“ beschrieb MontanaBlack seine wilden Erlebnisse nun so, dass er einen Bann seitens Twitch vermeiden konnte.

Was sagen die Richtlinien von Twitch? Die Plattform erlaubt weder zu freizügige Outfits, noch irgendwelche explizit sexuellen Inhalte in Streams. Als sexueller Inhalt gelten bereits die Nachstellung oder offensichtliche Tätigkeiten, die sich auf Sex beziehen.

Was erzählte MontanaBlack? In einem Stream-Ausschnitt, welcher auf YouTube hochgeladen wurde, berichtete er davon, wie er zur Gamescom eine Zuschauerin mit auf sein Hotelzimmer nahm.

Der große deutsche Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris ist für seine Offenheit auf Twitch bekannt. Er hat keine Probleme damit, in sein Mikrofon zu pupsen oder über intime Themen zu reden. In einem Stream zeigt MontanaBlack mit geschickten Redewendungen, wie man die Richtlinien von Twitch umgehen kann und dabei trotzdem über heikle Themen sprechen kann: Man nutzt Autovergleiche.

Insert

You are going to send email to