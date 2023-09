Twitch-Streamer ist beeindruckt von der neuen Erweiterung zu Cyberpunk: „Prügelt Starfield windelweich“

Asmongold hat sich in einem Livestream die aktuellen Spielerzahlen zu Cyberpunk 2077 und Starfield auf Steam angesehen. Dabei wird deutlich, dass das Rollenspiel von Bethesda schon wenige Wochen nach Release nicht mithalten kann. Allerdings hat der Twitch-Streamer auch eine positive Prognose für das Spiel.

Was sagt Asmongold genau? Im Video vergleicht er auf SteamDB die Spielerzahlen der beiden Rollenspiele. Während es Starfield mit einem Peak von 116.774 Spielern immerhin noch gerade so in die Top 10 schafft, liegt Cyberpunk 2077 gerade auf Platz 5 – mit 249.762 Spielern im Peak.

Grund dafür sind der starke Patch 2.0 aus der Vorwoche und die neue Erweiterung Phantom Liberty, die gestern gestartet ist.

Das ist beeindruckend und auch Asmongold würdigt den Erfolg in seinem Video. Er sagt über die beiden Spiele:

Ja, das sind eine Menge Leute, die das Spiel spielen. Im Moment ist Starfield sogar eines der meistgespielten Spiele auf Steam. Offensichtlich ist aber, dass Cyberpunk das Spiel windelweich prügelt. Und seien wir mal ehrlich, Cyberpunk hat definitiv den Verkäufen von Starfield den Wind aus den Segeln genommen, oder?

Er selbst hat nun angekündigt, in nächster Zeit mal wieder in Cyberpunk reinzuspielen, um die neuen Inhalte auszuprobieren. Zuletzt war Asmongold eher im Bereich Just Chatting unterwegs, hat aber auch rund 42 Stunden Starfield seit dem Release gestreamt.

„Starfield werden die Spieler über Jahre zocken“

Hat der Streamer etwas Positives über Starfield zu sagen? Ja, denn er geht davon aus, dass Starfield über Jahre von den Fans weitergespielt wird, so wie es auch bei Skyrim der Fall ist.

Cyberpunk hingegen sei zwar ein spannendes und tiefgehendes Rollenspiel, aber anscheinend glaubt der Streamer nicht daran, dass es über Jahre relevant bleiben kann.

Ein wenig lässt sich das auch mit den Zahlen belegen. Denn Cyberpunk war zwischenzeitlich auf unter 13.000 Spielern im Peak auf Steam. Im Vergleich dazu hat Skyrim auch 12 Jahre nach Release eine konstante Spielerbasis von rund 35.000 Spielern auf Steam, die zuletzt sogar leicht nach oben ging.

Steht er mit dieser Meinung allein da? Nicht wirklich. Wir haben vor Kurzem darüber berichtet, dass im Reddit viele Spieler bei einem Vergleich der beiden Rollenspiele Cyberpunk 2077 derzeit vorn sehen. Allerdings gaben auch einige Nutzer zu bedenken, dass Cyberpunk rund drei Jahre gebraucht hat, um den guten Status von heute zu erreichen. Starfield kann also in der Zukunft noch ordentlich Boden gutmachen.

Ganz oben in der Liste der Rollenspiele steht auf Steam allerdings Baldur’s Gate 3, mit über 250.000 Spielern im Peak.

Dort haben wir zuletzt über eine Reihe von Anfänger-Tipps berichtet, die euch den Einstieg leichter machen sollten:

