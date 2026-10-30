Erwachsene Twitch-Streamer kriegen sich wegen Minecraft so in die Wolle, dass jetzt Banns verteilt werden

Bei Craft Attack 14 gab es bei der Titanen-Gruppe ein großes Problem: Die 9 Twitch-Streamer haben zu viele Häuser gebaut. Das sorgt wohl dafür, dass sich die Gruppe mehr oder weniger aufgelöst hat, doch nicht, ohne das Projekt zu beenden.

Was ist das Problem der Titanen? In ihren Twitch-Streams vom 27. Oktober 2026 stellten die Titanen bei Craft Attack 14 einen fatalen Fehler fest. Für ihr Stadtprojekt haben sie zu viele Häuser gebaut. Wie viel genau, ist unklar, aber es müssten sich ungefähr um 200 Häuser handeln.

Der Fehler erklärte auch einige vorherige Unstimmigkeiten innerhalb der Gruppe. Denn immer wieder hatten sie Probleme mit den Materialien und beschwerten sich darüber, warum sie so viele Häuser bauen müssen.

Doch mit der Realisation des Fehlers folgte die Zersplitterung der Gruppe, auch wenn das Projekt einigermaßen abgeschlossen wurde.

Was ist das Projekt der Titanen in Craft Attack 14? Die Titanen sind 9 Twitch-Streamer, die sich für ein großes Projekt zusammengeschlossen haben. Gemeinsam wollen sie die Stadt Shiganshina aus Attack on Titan nachbauen. Dafür hatte Trymacs sogar extra den Anime geschaut, obwohl er es zwischendurch schwierig fand. Auch ein riesiger Titan gehört zu dem Minecraft-Projekt dazu. Den Aufwand, den das mit sich bringt, haben die Twitch-Streamer sogar auf einer eigenen Website festgehalten.

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Wer hat sich wie gestritten? Der Frust über den Fehler in ihrem Projekt führte zu folgenden Streitigkeiten:

Noch während bekannt wurde, dass zu viele Häuser im Minecraft-Shiganshina gebaut worden sind, stritten sich NiklasWilson und Trymacs. Sie schrien sich ungefähr eine Minute lang an; der Auslöser war ironischerweise die laut Trymacs schlechte Soundqualität von NiklasWilson.

Danach bannte NiklasWilson händisch Leute aus seinem Chat, die mit Trymacs einer Meinung waren. Trymacs behauptete dann einen Tag später, dass NiklasWilson ihn auch auf WhatsApp blockiert hätte.

Danach bannte NiklasWilson händisch Leute aus seinem Chat, die mit Trymacs einer Meinung waren. Trymacs behauptete dann einen Tag später, dass NiklasWilson ihn auch auf WhatsApp blockiert hätte. GTime, der die Schablonen feststeckt, wo Häuser gebaut werden sollten, ließ verlauten, dass er zukünftig nicht mehr bei ähnlichen Projekten dabei sein möchte. Sowohl an einem ARK-Projekt als auch am nächsten Craft Attack will er nicht teilhaben.

Auch Trymacs verteilte Banns, allerdings erst in seinem darauffolgenden Twitch-Stream. Jeder, so kündigte er an, der etwas Negatives über GTime schreibe, würde einen Perma-Bann bekommen.

Wie ging das Projekt zu Ende? Schließlich konnten sich die Titanen aber insoweit zusammenreißen, dass sie das Projekt zu Ende geführt haben. Es wurden einige Häuser abgerissen, um mehr Platz zu haben und Grünflächen und Wege zu ermöglichen. GTime baute noch den Titanen fertig und Trymacs packte noch Schienen und Kanonen auf die Mauer.

Ein Hingucker ist der Titan, der über die Mauer schaut und von den Kanonen angegriffen wird (Screenshot: Twitch).

Insgesamt sieht das Shiganshina-Projekt also ziemlich gelungen aus, auch wenn der Weg bis dahin schwierig war. Zudem scheinen sich die Wogen inzwischen wieder einigermaßen geglättet zu haben und mittlerweile baut jeder in Craft Attack 14 an anderen Sachen.

Was sagt ihr zu dem Streit der Titanen? Könnt ihr die Streitigkeiten nachvollziehen? Schreibt es uns in die Kommentare!

Während die eine Craft-Attack-Gruppe sich zerstritten hat, kann ein anderer Teilnehmer immer noch seinen Plan verfolgen, um reich zu werden: Twitch-Streamer schmiedet in Craft Attack 14 kapitalistischen Superplan, um im echten Leben steinreich zu werden