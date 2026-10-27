Das deutsche Twitch veranstaltete einen so spektakulären Rettungsversuch bei Craft Attack 14, dass es sogar einen amerikanischen Minecraft-Pro beschwor

In Craft Attack 14 wurde am vergangenen Wochenende nicht nur der Enderdrache besiegt, sondern auch versucht, den Twitch-Streamer Maximilian Trymacs Stemmler aus einer brenzligen Situation zu befreien. Die Umstände waren dabei so verzwickt, dass selbst ein US-amerikanischer Minecraft-Pro sich dazuschaltete.

Was war das für ein Rettungsversuch? Nachdem der Enderdrache besiegt worden war, war die Freude unter den Twitch-Streamern groß. Trymacs war von seiner Freude wohl so abgelenkt, dass er kurzerhand in den Abgrund stürzte und von seinen Craft-Attack-Kollegen Hilfe benötigte.

Er hatte nämlich vergessen, nach dem Kampf wieder seine Elytra wieder anzulegen, und sprang in die Tiefe. Der Twitch-Streamer reagierte zwar noch einigermaßen schnell, indem er sich vom Server ausloggte, doch den ersten Schaden hatte seine Spielfigur bereits erhalten.

Als Nächstes rief Trymacs direkt Nooreax an, um ihn zu fragen, wie er aus dieser Lage rauskäme. Denn: Trymacs hatte noch keinen einzigen Tod in Craft Attack 14 und wollte dabei auch bleiben.

Nooreax und sein Minecraft-Pro-Kollege Dimeax hatten schließlich die Idee, sich in Trymacs’ Account einzuloggen, um blitzschnell die Elytra auszurüsten und damit wieder nach oben zu fliegen. Die missliche Lage, aber auch der Rettungsversuch schienen so spektakulär, dass auch ein US-amerikanischer Streamer darauf aufmerksam wurde.

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Trymacs’ Lage macht Minecraft-Pro neugierig

Wer wurde beschworen? Nicht nur über 50.000 Zuschauer waren bei dem Livestream von Trymacs dabei, als er gerettet werden musste (Quelle: SullyGnome.com), sondern auch der US-amerikanische Minecraft-Pro Feinberg. Er schaute sich den Clip von Trymacs Sturz an und kam schnell zu dem Schluss: Der Typ ist total fertig. Nein, der Typ ist tot, der Typ ist tot. [Die Elytra] ist nicht mal in der Hotbar? Der Typ ist tot, Alter. (Quelle: Twitch ab 05:25:23).

Kurz danach wurde Feinberg von Nooreax und Dimeax angerufen, die ihm ihren Plan erklärten und um Rat fragten. Feinberg schien zunächst skeptisch, meinte aber, dass es so klappen könnte, vorausgesetzt, sie würden lock in gehen .

Danach schien der Minecraft-Pro selbst neugierig, ob Trymacs wirklich so gerettet werden könnte, und begab sich in seinem eigenen Spiel in dieselbe Lage. Er wählte die gleichen Items und sprang so wie Trymacs in den Abgrund. Die ersten Versuche scheiterten, schließlich konnte Feinberg jedoch mehrmals hintereinander die Spielfigur retten.

Wie ging alles aus? Die Rettung von Trymacs versuchte allerdings Dimeax. Nach mehreren Stunden des Probierens loggte er sich in Trymacs Account ein und versuchte sein Glück. Doch leider scheiterte er.

Trymacs war deswegen allerdings nicht aufgebracht, sondern bedankte sich für den Versuch und schenkte beiden jeweils 50 Subs.

Was sagt ihr zu der versuchten Rettungsaktion? Schaut ihr aktiv Craft Attack 14? Schreibt es uns in die Kommentare!

Trymacs wollte unbedingt keinen Tod in Craft Attack 14 und auch in anderen Aspekten scheint der Twitch-Streamer das Minecraft-Projekt sehr ernst zu nehmen: Trymacs nimmt Craft Attack 14 so ernst, dass seine Frau die Frühschicht machen muss