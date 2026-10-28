„Sind alle 9 Penner“ – Trymacs gibt alles für das Riesen-Projekt in Craft Attack 14, entdeckt dann fatalen Fehler

In Craft Attack 14 gibt es einige große Projekte der Twitch-Streamer. Die Titanen haben sich vorgenommen, die Stadt Shiganshina aus dem Anime Attack on Titan nachzubauen. Das ist bis jetzt auch einigermaßen geglückt, doch nun stellen die Streamer fest: Sie haben viel zu viel gebaut.

Was haben die Titanen vor? In dem Twitch-Minecraft-Projekt Craft Attack 14 haben sich 9 Streamer zusammengeschlossen, um die Stadt Shiganshina aus Attack on Titan nachzubauen. Mit dabei sind EliasN97, Trymacs, Krokoboss, NiekBeats, Repaz, GTimeTV, HandOfBlood, SidneyEweka und NiklasWilson.

Sie wollen nicht nur die Stadt bauen, sondern auch noch einen riesigen Titanen dazu. Insgesamt ein riesiges Vorhaben für das Trymacs mehrere Materialien-Farmen gebaut hat und bei dem auch manchmal die Frau von Trymacs indirekt mithelfen musste.

Laut ihrer Website 9titanen.de haben die Streamer gemeinsam schon an die 1.000 Stunden in Minecraft für ihr Projekt verbracht. Erst nach dieser Anzahl von Stunden fällt ihnen auf: Die Stadt ist viel zu groß geworden.

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Größte Volltrottel, die jemals Minecraft gespielt haben

Was ist das für ein fataler Fehler? Im Twitch-Stream vom 27. Oktober 2026 wurde Trymacs von seinem Titan-Kollegen EilasN97 auf einen Fehler aufmerksam gemacht. Denn die Titanen haben sich bei den Häusern verzählt. EliasN97 zählte mit seinem Chat ungefähr 150 gebaute Häuser zu viel.

Es wurde schnell klar: Bei der Stadt wurden die Wege vergessen, weswegen es mehr Platz gab, um noch mehr Häuser zu platzieren. Trymacs meinte dazu: Es ist offiziell: Wir sind alle 9 Penner. (Quelle: TikTok).

Die Situation ist deswegen so belustigend für die Community, weil alle Titanen vorher unter dem Häuserbau mental gelitten haben. Allen voran Krokoboss, der während seiner Streams teilweise resigniert schien. Der kommentierte ihren Fehler übrigens mit: Wir sind die größten Volltrottel, die jemals Minecraft gespielt haben. (Quelle: TikTok).

Auch gab es zwischen den Titanen immer wieder Streitereien, warum es wenig Materialien gibt. Damit wurde wohl auch diese Frage geklärt. Wie es bei den Titanen weitergeht, ob sie Häuser abreißen oder die Stadt so lassen, haben sie noch nicht geklärt. Vermutlich wird das in den kommenden Tagen passieren.

Was sagt ihr zu dem Projekt der Titanen? Wie würdet ihr jetzt handeln? Schreibt es uns in die Kommentare!

Doch nicht nur bei dem Projekt der Titanen musste Trymacs schwitzen. Auch als er mit seiner Spielfigur in den Abgrund stürzte, ging es sehr angespannt zu. Die daraus entstehende Rettungsaktion war so spektakulär, dass so ein US-amerikanischer Pro dazukam: Das deutsche Twitch veranstaltete einen so spektakulären Rettungsversuch bei Craft Attack 14, dass es sogar einen amerikanischen Minecraft-Pro beschwor