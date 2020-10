Die Streamerin Anne Munition (30) hat einen Exklusiv-Vertrag bei Twitch erhalten. Mit etwa 630.000 Followern hat sie keinen irre großen Kanal, aber macht offenbares vieles richtig. Ein besonderer Vorteil: Sie ist bei genau der Agentur, bei der es Exklusiv-Verträge regnet.

Das ist Anne Munition: Die Streamerin ist seit mehr als 6 Jahren auf Twitch. In den letzten 90 Tagen spielte sie fast ausschließlich den Hardcore-Shooter „Escape from Tarkov.“ Auch sonst ist Anne Munition gerne in Shootern unterwegs: Wenn man das letzte Jahr zurückblickt, sieht man sie in Rainbow Six Siege, Overwatch, Call of Duty: Modern Warfare und Apex Legends.

Bei Apex hatte sie sich mal köstlich über einen neuen Helden erschreckt. Der Clip dazu ist immer noch in ihren Top 5.

Im Gespräch mit Forbes sagt die 30-jährige US-Amerikanerin:

Sie fing 2014 mit Twitch an

Wurde nach 2 Monaten bereits Partnerin – ab dann kann man mit Twitch einigermaßen Geld verdienen

nach einem Jahr kündigte sie ihren Job, da sah sie schon eine Perspektive für „Twitch als Brötchengeber.“ Sie fand der Kanal sei groß genug

sie betont, wie viel Arbeit sie in ihren Kanal steckt und wie hart sie daran arbeitet, den Zuschauern den besten Inhalt zu bieten

Im Interview mit Forbes stellt sie heraus, wie wichtig es ihr in den Jahren war, eine gesunde Community aufzubauen. Anne Munition ist es wichtig, dass auf soziale Etikette geachtet wird. Sie will einen Platz bieten, bei dem sich alle wohlfühlen.

Nr. 345 auf Twitch – Dennoch ein Exklusiv-Vertrag

Das ist das Besondere an dem Exklusiv-Vertrag: Die meisten Exklusiv-Verträge, die an Streamer verteilt wurde, gingen an Leute in den Top 20 von Twitch, was Zuschauerzahlen und Follower-Zahlen angeht. Von dieser Region ist Anne Munition weit entfernt (via sullygnome):

Anne Munition hat 628.358 Follower. Damit liegt sie auf Platz 345 bei Twitch. Das ist eigentlich nicht sehr hoch.

Im Schnitt schauen ihr 1406 Leute zu – damit liegt sie auf Platz 3897 bei Twitch in den letzten 90 Tagen. Auch das ist nicht sehr hoch.

Vor ihr finden sich eine Menge Leute mit mehr Zuschauern und mehr Followern.

Dennoch gehört sie jetzt zu den wenigen Leuten, die einen „mehrjährigen Exklusiv-Vertrag“ mit Twitch erhalten, jedenfalls zu den wenigen, von denen man weiß.

So sah die Galerie der Agentur Loaded im Dezember 2019 aus.

Ein Vorteil ist sicher: Anne Munition hat eine exzellente Agentur. Sie ist eine der Aushänge-Schilder der Agentur „Loaded.“ Die hat in den letzten Jahren einigen großen Twitch-Streamern dicke Verträge beschert.

Im Dezember 2019 noch warb Loaded mit 6 Streamern:

Von denen haben 5 mittlerweile dicke Exklusiv-Verträge mit Twitch geschlossen: shroud, LIRIK, summit1g und Ninja und TimTheTatman

Anne Munition ist jetzt die letzte der Sechs, die einen solchen Exklusiv-Vertrag erhält

Die Streamer LIRIK, DrLupo und TimTheTatman haben im Dezember 2019 gemeinsam ihre Verträge bekommen.

Im aktuellen Bild von Loaded sind TimTheTatman und Ninja verschwunden: Sie haben offenbar die Agentur verlassen. Dafür sind DrLupo und JackCourageJD in die 6 vorgestoßen. Lupo hat einen Exklusiv-Deal mit Twitch, Courage einen mit YouTube.

Das ist das neue Bild: CouRage und DrLupo statt Ninja und TimTheTatman

Loaded ist eine Agentur aus ehemaligen Twitch-Mitarbeitern, die kann wohl dafür sorgen, dass Exklusiv-Verträge geschlossen werden. Die Geschichte von Loaded begann mit 5-$-Spenden an Lirik und Summit1g, jetzt gilt die Agentur als so mächtig und einflussreich, dass Streamer wie Asmongold fragen, ob sie da noch einsteigen können.

Wer Exklusivvertrag will, muss wohl nett sein

Wenn man die Agentur beiseite lässt: Anne Munition scheint eine Streamerin zu sein, wie sich Twitch das vorstellt. Von Twitch heißt es: Der Kanal von Anne Munition und ihre Präsenz auf Twitch zeigten die Grundidee von Twitch: Ein Platz, bei der eine Community wachsen und sich entwickeln kann mit sinnvollen Unterhaltungen und einem schönen Online-Umfeld.

Während andere Streamerinnen manchmal Probleme mit Bekleidungsvorschriften auf Twitch haben oder Kontroversen auslösen, scheint Anne Munition einen Weg gefunden zu haben, sich in relativ kurzer Zeit einen guten Namen auf Twitch zu machen und eine nette Community aufzubauen.

Dieser Weg hat ihr schon einige Sponsor-Deals mit Hardware-Entwicklern und Red Bull gebracht und jetzt auch einen der begehrten „mehrjährigen Exklusiv-Deals.“

Insgesamt ist es bei Twitch wohl so, dass eher „nette und brave Streamer“, die als brandsafe gelten, Exklusiv-Verträge erhalten. Kontroverse Streamer bekommen die eher nicht: Da war DrDisrespect eine große Ausnahme, die auch nicht gut ausging.

Selbst riesige Twitch-Streamer wie Tfue oder xQc haben keinen Exklusiv-Vertrag mit Twitch, soweit man weiß.

Viel mehr Follower als Anne Munition, aber auch viel mehr Ärger: Alinity.

Die Streamerin Alinity hat fast doppelt so viele Zuschauer wie Anne Munition, scheint aber von einem Twitch-Vertrag weit entfernt zu sein. Alinity fällt immer wieder durch Kontroversen auf.

Das scheint keine Streamerin zu sein, die Twitch für „den Innbegriff der Plattform“ hält:

