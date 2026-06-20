Chef von The Witcher 4 will sich nach Cyberpunk 2077 nichts vormachen: „Bin nicht überzeugt, dass wir die ganze Wiedergutmachung geschafft haben“

Der CEO von CD Projekt Red und der dementsprechende Chef von The Witcher 4 und Cyberpunk 2077 weiß, dass die Fortsetzung der Witcher-Reihe mehr schaffen muss, als die Erwartungen an ein gutes Spiel zu erfüllen.

Von was für einer Wiedergutmachung ist die Rede? Der Launch von Cyberpunk 2077, den CDPR-CEO Michał Nowakowski in einem Interview mit Edge Knowledge (via GamesRadar+) als eine „herzzerreißende“ Zeit für das Studio beschreibt, hat Spuren hinterlassen.

Zwar hat das Studio das RPG mit vielen Fixes retten können, doch der holprige Start hat das Vertrauen der Spieler in CD Projekt Red heftig angeknackst. Dem ist sich auch der CEO bewusst.

„Ich bin nicht zu 100 Prozent davon überzeugt, dass wir den gesamten Weg der Wiedergutmachung geschafft haben“, erklärt er. Allerdings will er diesen Weg noch nicht aufgeben und weiß, dass The Witcher 4 die Rettung sein kann und sollte.

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Vertrauen soll wiederhergestellt werden

Wie geht der CEO mit dem Misstrauen der Spieler um? Anstatt den Spielern ihr Misstrauen zu invalidieren, beschreibt er die Vorsicht der Community als faire Reaktion:

„Ich bin überzeugt, dass wir das Vertrauen einiger Leute auf unbestimmte Zeit verloren haben, und das ist auch in Ordnung. Aber ich hoffe sehr, dass wir es wieder gutmachen können – wenn nicht mit ‚The Witcher 4‘, dann mit dem, was auch immer als Nächstes kommt.“

Neben The Witcher 4 erhält der dritte Teil der Reihe eine neue Erweiterung, aber auch eine Fortsetzung für Cyberpunk 2077 sowie eine weitere IP namens „Projekt Hadar“ ist bei CD Projekt Red in Arbeit.

Wie sieht es bei euch aus? Freut ihr euch auf The Witcher 4 und die anderen Projekte? Oder gehört ihr auch zu der Fraktion von Spielern, deren Vertrauen sich das Studio zunächst zurückerarbeiten muss? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen.

Ein ehemaliger Larian-Entwickler, der auch an Baldur’s Gate 3 gearbeitet hat, macht jedoch Hoffnung, dass The Witcher 4 dazu in der Lage sein wird, alle Erwartungen zu sprengen: Er verließ Larian für CD Projekt Red, verkündet nach 6 Monaten bei The Witcher 4: „Die Leute sind nicht bereit dafür“