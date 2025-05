Der Mann, der die Welt von Cyberpunk 2077 erschaffen hat, spricht über den Nachfolger, verrät versehentlich ein Detail

Schon seit 3 Jahren wissen wir, dass Cyberpunk 2077 einen Nachfolger bekommen wird. Sonderlich viele Infos dazu gibt es aber nicht. Jetzt hat der Schöpfer der Welt von Cyberpunkt Details verraten.

Wer ist der Mann?

Mike Pondsmith hat Cyberpunk erschaffen, das Pen and Paper, auf dem Cyberpunk 2077 basiert und dessen erste Edition bereits 1988 erschienen ist.

Vom 19.-21. Mai 2025 fand das „Digital Dragons“-Event in Krakau statt, eine der größten Konferenzen für Spiele-Entwickler in Europa.

Dort hat Pondsmith mit unserem polnischen Kollegen Michał Mańka über Orion gesprochen, den kommenden Nachfolger von Cyberpunk 2077.

Das sagt Pondsmith über Orion: Im fast 45-minütigen Gespräch ging es generell um die Beziehung von Pondsmith zu Cyberpunk, Cyberpunk 2077 und den Entwicklern von CD Projekt Red. Dabei erklärt der Autor, dass er deutlich tiefer in der Entwicklung drin steckte, als viele annehmen.

In der letzten Frage will Mańka wissen, ob Pondsmith so sehr an Orion beteiligt ist wie am ersten Teil von Cyberpunk 2077 (via YouTube). Der Autor sagt, dass er nicht mehr so stark involviert ist, aber dennoch ein paar Sachen aus der Entwicklung mitbekommt. Dabei verrät er versehentlich etwas zum Setting:

Ich habe viel Zeit damit verbracht, mit einem der Umgebungs-Typen zu sprechen. Er hat erklärt, wie der neue Ort in Orion aussieht. Da gibt es einen anderen Platz, den wir besuchen. A- Mehr als das sage ich aber nicht. Night City ist immer noch da. Mike Pondsmith

Dennoch erzählt Pondsmith ein wenig mehr zu der neuen Stadt und teilt seine Gedanken dazu. Er meint: Die Stadt fühle sich weniger an wie Blade Runner, was eines seiner großen Vorbilder ist, sondern mehr wie „Chicago, wo etwas schiefgelaufen ist.“ Für ihn funktioniere das.

Schöpfer bestätigt versehentlich eine Fan-Theorie

Bereits vor einigen Monaten haben Fans vermutet, dass Orion in Chicago spielen wird (via Reddit). Grund dafür ist eine Werbung, die sich in der Stadt finden lässt: „Reise von Chicago nach Night City in unter 3 Stunden. Sorgenfrei. Ab 2080“

Laut CD Projekt Red soll das Schild selbst kein Hinweis auf das Sequel sein (via GameStar). Offenbar stimmt die Theorie aber dennoch.

Ob Orion vollständig in „Chicago“ spielen wird, oder ob ihr zwischen den Städten hin- und herreisen könnt, können wir noch nicht sagen. Von Pondsmith wissen wir bisher lediglich, dass sich Night City und die neue Stadt offenbar doch deutlich voneinander unterscheiden.

Mehr neue Details zum Nachfolger von Cyberpunk 2077 gibt es aktuell noch nicht. Ohnehin sind die Informationen recht spärlich, auch was den Release angeht, der noch angekündigt werden muss. Wie es von Pondsmith klingt, scheint aber schon vieles auf einem guten Weg zu sein. Wenn ihr euch so lange beschäftigen wollt, findet ihr hier die besten Rollenspiele auf Steam.