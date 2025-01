Cyberpunk 2077 erreicht nach 4 Jahren einen wichtigen Meilenstein auf Steam und die Entwickler können es selbst kaum glauben

Cyberpunk 2077 hat nun bereits vier Jahre auf dem Buckel. Nach einem mehr als nur unglücklichen Start steckten die Entwickler viel Mehraufwand in das Spiel und verbesserten es. Jetzt trägt ihre Arbeit Früchte und sie können einen Erfolg feiern.

Wie erging es Cyberpunk 2077? Das Rollenspiel vom Studio CD Projekt Red hat wahrlich keinen leichten Weg hinter sich. Ursprünglich erschien es im Dezember 2020 für PC und Konsolen. Besonders auf den schwächeren Konsolen-Varianten befand sich das Spiel in einem desolaten Zustand.

Nicht nur mussten Spieler mit einer deutlich zurückgefahrenen Grafik als auf dem PC zurechtkommen, es gab zudem zahlreiche Bugs – das RPG wirkte schlicht unfertig. Das führte zu großer Empörung in der Community und zu einem Prestige-Verlust des durch die Witcher-Reihe sehr renommierten Entwicklerstudios.

Über die letzten Jahre hinweg arbeitete man aber hart daran, das Spiel nicht nur zu reparieren, sondern sogar zu erweitern. Spätestens mit dem Update 2.0 wurden ganze Systeme, wie etwa das Skillsystem überarbeitet. Der DLC Phantom Liberty war eine gelungene Erweiterung. Und auch kürzlich erhielt das Spiel noch Updates.

Das alles hat dazu geführt, dass die Spieler heute anders auf Cyberpunk 2077 blicken. Auf Steam äußert sich das in konkreten Zahlen.

Takemura wäre stolz

Wie steht es heute um Cyberpunk? Wirft man heute einen Blick auf die Steam-Seite des Spiels, ist von der einst negativen Stimmung unter den Spielern nichts mehr zu sehen. Stand 23.01.2025 hat Cyberpunk den Status „Äußert positiv“ bei den kürzlichen Rezensionen erhalten.

Konkret bedeutet das: 95 % der Reviews aus den letzten 30 Tagen sind positiv. Auf die gesamte Zeit seit Release bezogen erreicht Cyberpunk 2077 immer noch ein „Sehr positiv“ – hier haben 84 % der Spieler einen Daumen nach oben gegeben.

Man sieht also, dass vor allem jene, die der aktuellen Version des Spiels eine Chance gegeben haben, überaus angetan davon sind.

Was sagen die Entwickler dazu? Die gute Bewertung ist den Entwicklern natürlich nicht entgangen. Der Quest-Designer Paweł Sasko kann es kaum glauben und zeigt sich in einem Posting auf x.com sehr glücklich darüber:

Ich hätte mir nie träumen lassen, dass das möglich ist. Über 4 Jahre nach der Veröffentlichung hat Cyberpunk 2077 „Äußert positiv“ auf Steam erreicht. Ich bin so dankbar für eure Leidenschaft, Memes, Videos, Reviews, Artikel, Fankunst, Cosplay und Mods. Viel Liebe, meine Chooms! Paweł Sasko via x.com

Der Narrative Director von Witcher 4, Philipp Weber, war bei Cyberpunk ebenfalls als Quest Designer tätig und schließt sich dem Dank an die Community an:

Nach all dieser Zeit bin ich so froh, dass wir am Ende die Chance bekamen, unsere Vision zu verwirklichen, und ich bin so dankbar für das Team, das es bis heute unterstützt, sowie für die Fans, die es nie aufgegeben haben. Takemura wäre stolz! Philipp Weber via x.com

Die Geschichte von Cyberpunk 2077 ist eine mit Höhen und Tiefen. Nun haben es die Entwickler geschafft, die überwiegende Anerkennung der Spieler zu gewinnen. Gehört ihr zu denjenigen, die ihre Meinung zum Spiel geändert haben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. MeinMMO-Autorin Johanna Heuck hat vor allem eine Figur fasziniert: Judy in Cyberpunk 2077 bricht mir das Herz – und ich will mehr davon