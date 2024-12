Cyberpunk 2077: Edgerunners bekommt eigenen Manga, überrascht direkt mit dem ersten Kapitel auf Deutsch

Ebenso diskutieren die Fans, welche bekannten Charaktere neben Rebecca und Pilar ebenfalls einen Auftritt haben könnten. So vermuten viele, dass zum Beispiel Sasha oder Kiwi in die Geschichte involviert sein könnten.

Wie kommt das Kapitel bei der Community an? In einem Thread auf Reddit macht sich über die Ankündigung Begeisterung breit. Viele haben das Kapitel direkt gelesen und freuen sich bereits darauf, im kommenden Jahr mehr davon zu lesen.

Das erste Kapitel umfasst rund 42 Seiten, auf denen ihr vor allem der Protagonistin Rebecca folgt. Geschrieben wurde die Story von Comic Book & Animation Narrative Director Bartosz Sztybor (via x.com ), während Asano (via x.com ) die Illustrationen lieferte.

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Ein ehemaliger Rübenbauer aus Estland arbeitet jetzt an The Witcher 4 mit, überzeugte durch sein Hobby

Judy in Cyberpunk 2077 bricht mir das Herz – und ich will mehr davon

Worum geht es in Cyberpunk: Edgerunners MADNESS? Der Manga soll euch die Vorgeschichte zur Netflix-Serie näherbringen und macht dabei Rebecca und Pilar zu den Protagonisten. In Night City setzen die Geschwister alles daran, ihre Träume zu verwirklichen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to