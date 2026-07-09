Ein Spiel auf Steam stellt das in den Vordergrund, was „Der Herr der Ringe“ nie richtig zeigt, aber die Welt so lebendig macht

MeinMMO-Autorin Johanna empfiehlt euch auf Steam ein Spiel, das wohl wenige auf dem Schirm haben, aber unter 20 Euro kostet.

Mit Herr der Ringe habe ich tatsächlich gar nichts am Hut. Ich bin zwar ein riesiger Fantasy-Fan, doch weder an die Filme noch an die Bücher habe ich mich bis jetzt herangetraut. Das Universum scheint so groß, dafür brauche ich Zeit und Fokus, um mich darauf einlassen zu können.

Doch eine Sache aus diesem Universum hat mich in den Bann gezogen: Das Spiel Tales of the Shire.

In diesem gemütlichen Abenteuer spielt ihr einen Hobbit, der ins ruhige Auenland – genau genommen nach Wasserau – kommt, um dort mit anderen Hobbits gemeinsam zu leben. Das Ziel: Wasserau als richtiges Dorf anerkennen zu lassen. Dafür müsst ihr es gemeinsam mit den Bewohnern gestalten und zu einem gemütlichen Wohnort machen.

Momentan könnt ihr Tales of the Shire auf Steam für nur 19,79 Euro bekommen, anstatt 32,99 Euro dafür zu bezahlen. Das ist ein Preisnachlass von 40 %.

Den Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen:

Video starten Tales of the Shire: Der deutsche Gameplay-Trailer zur Lebenssimulation im Auenland Autoplay

In Tales of the Shire dreht sich alles ums Kochen, denn Liebe und Zuneigung gehen durch den Magen. Indem ihr eure Hobbit-Nachbarn bekocht und zum Essen in die verschiedenen Spots einladet, schließt ihr Freundschaften und verbessert das Dorfleben.

Unterschiedliche Charaktere geben euch Quests, mit denen ihr neue Utensilien zum Kochen und Aktivitäten wie beispielsweise Gärtnern oder Angeln freischalten könnt. Außerdem könnt ihr eure eigene Hobbit-Höhle so gemütlich einrichten, wie ihr mögt.

Mich begeistert Tales of the Shire, weil es einen Animal-Crossing-Flair hat, der mich gemütlich durch einen Teil des Hobbit-Universum streichen lässt. Die Hobbits geben dem Spiel durch ihre Art den ultimativen Cozy-Vibe mit. Tales of the Shire verleiht dem Hobbit- beziehungsweise dem Herr der Ringe -Universum einen gewissen Charme und macht die Welt lebendig.

Man muss allerdings auch sagen: Tales of the Shire erfindet das Rad nicht neu und bietet keine allzu lange Hauptquest. Allerdings ermöglicht es ein kurzweiliges Eintauchen in das Leben der Hobbits und versorgt euch mit vielen Möglichkeiten, alles in grindiger Manier freizuschalten.

Und wer weiß, wenn ich Tales of the Shire wieder spiele, ist das vielleicht genug Ansporn für mich, mal das Hobbit-Buch zu lesen und dann auch in die Herr der Ringe -Bücher einzutauchen. Das Kochen in diesem Universum kann ich zumindest schon mal nachvollziehen und vielleicht ist das der Einstieg, den ich brauche.

Was sagt ihr zu Tales of the Shire? Werdet ihr es, jetzt, da es im Angebot ist, mal ausprobieren? Schreibt es in die Kommentare! Wenn ihr zwar einen Cozy Vibe wollt, aber gleichzeitig auch etwas Aufbausimulation und Action durch Monster, kann ich euch mein GoTo seit 7 Jahren empfehlen, denn der kostet momentan gerade mal 4 Euro auf Steam: Geheimtipp auf Steam lässt mich seit 7 Jahren nicht los, jetzt kostet er nur 4 Euro