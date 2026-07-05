Geheimtipp auf Steam lässt mich seit 7 Jahren nicht los, jetzt kostet er nur 4 Euro

Auf Steam gibt es gerade einen Geheimtipp für 4 Euro, der MeinMMO-Autorin Johanna seit 7 Jahren nicht loslässt: Kingdom Two Crowns. Und das, obwohl Tower Defense eigentlich so gar nicht ihr Genre ist.

Wenn ich 3 Genres für immer aus der Spielewelt verbannen müsste, dann wären es Strategie (das fühlt sich einfach wie Arbeit an), Tower Defense (warum soll ich die ganze Zeit nur auf einer Stelle hocken?) und Städtebausimulation (da will ich doch lieber selbst drin wohnen, statt zu bauen).

Witzig nur, dass ein Spiel, das ich liebevoll mein Minecraft-Spiel nenne, genau diese 3 Sachen vereint. Minecraft-Spiel deswegen, weil ich jedes Jahr mindestens 2 Wochen habe, in denen ich das Spiel intensiv spiele. Eben wie andere es bei Minecraft haben.

Es handelt sich um Kingdom Two Crowns, einen Side-Scroller in pixeliger Optik. Ja, diese Grafik mag nicht für jeden etwas sein, aber die Animationen stecken voller Details und geben dem Spiel einen gewissen Charme.

Auf Steam könnt ihr das Spiel momentan statt 19,99 Euro für nur 3,99 Euro bekommen. Ein Preisnachlass von rund 80 %. Außerdem sind auch die verschiedenen Add-ons im Preis reduziert.

Den Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen:

Video starten Kingdom Two Crowns im nostalgischen Launch Trailer Autoplay

Kingdom Two Crowns: Alles, was ich eigentlich nicht spielen möchte

Tagsüber baut ihr eure Burg auf, erkundet die Umgebung und findet dort neue Ressourcen, die ihr für die Verbesserung eures Königreichs nutzen könnt. In der Nacht hechtet ihr mit euren Soldaten zurück hinter die sicheren Wände und müsst euch gegen die Schatten verteidigen, denn sie wollen an eure Schätze und vor allem an eure Krone!

Das Spiel verbindet also alle 3 Genres, die ich so eigentlich nie spielen würde. Doch Kingdom Two Crowns macht es auf eine Art und Weise, die mich seit 7 Jahren bereits in den Bann zieht.

Das Spiel ist schwierig. Am Anfang ist es noch ziemlich gnädig mit den Schatten, doch irgendwann, wenn ihr Insel nach Insel freigeschaltet habt, kommen mehr Monster dazu, die ganz andere Kaliber auffahren. Dann gibt es noch Blutmonde. Das sind Nächte, in denen die Monster in viel höherer Anzahl und mit speziellen Monstern angreifen und somit nochmal eine Herausforderung bieten.

Außerdem gibt es Jahreszeiten im Spiel und der Winter kann euch schnell die Einnahmequellen wegnehmen, die euch in den anderen Monaten noch so reich gemacht haben.

Mein Tipp: Ich spiele Kingdom Two Crowns am liebsten auf meiner Nintendo Switch. So kann ich mein Königreich auch gemütlich aufs Sofa nehmen und von da aus verteidigen.

Nicht selten habe ich meine 2-wöchige Phase Kingdom Two Crowns im Frust beendet, weil mir die Krone wieder geklaut wurde. Tatsächlich habe ich Kingdom Two Crowns noch nie durchgespielt. Vielleicht versuche ich es deswegen jedes Jahr erneut.

Mittlerweile habe ich einen Run, in dem ich wirklich gut bin! Also wirklich gut! Doch auch das kann schnell wieder kippen und mich im nächsten Jahr wieder voller Tatendrang zurückkommen lassen.

Wie findet ihr Kingdom Two Crowns? Schreibt es mir unten in die Kommentare!

MeinMMO-Redakteur Alexander Mehrwald ist ebenso ein Fan von Kingdom Two Crowns und hat diesen Geheimtipp in unserer Liste der Spiele für unter 20 Euro aufgeführt. Wenn ihr weitere günstige Spieletipps wollt, ist das die richtige Anlaufstelle für euch: 9 Empfehlungen für Steam der MeinMMO-Redaktion, die großen Spielspaß für weniger als 20 Euro liefern