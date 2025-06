Einer der besten Animes aus 2024 ist wie Detektiv Conan, doch die Schöpferin wollte aus der Hauptfigur eine Hausfrau und Mutti machen

Natsu Hyuuga ist die Autorin der Light Novels zu Die Tagebücher der Apothekerin. Der dazugehörige Anime ist unter Fans besonders beliebt, weil er zwei charismatische Personen beinhaltet. Doch eigentlich hätte sie es in der Form gar nicht gegeben.

Um welchen Anime geht es? Die Tagebücher der Apothekerin ist einer der besten Animes der letzten Jahre. Der Erfolg der Serie ist sogar so groß, dass sie als bester Anime 2024 für die Crunchyroll Anime Awards nominiert war. Leider wurde der Preis von einem anderen Anime weggeschnappt.

Die Handlung spielt in einem fiktiven Land der Ming-Ära in China. Dabei verfolgen Zuschauer die Abenteuer der jungen Apothekerin Maomao, die als Sklavin an den Kaiserlichen Hof kam. Sie löst dort mit ihrem Wissen mehrere Fälle, die an Situationen aus Detektiv Conan erinnern.

Dabei wird sie von dem Eunuchen Jinshi beobachtet, der mit seiner Schönheit die Damen des Hofes um den Verstand bringt. Der Anime ist unter anderem wegen seiner beiden Hauptcharaktere so beliebt, doch die sollten ursprünglich ganz anders sein.

Die Apothekerin sollte eine 3-fache Mutter werden

Was sollte mit Maomao und Jinshi geschehen? Die Autorin Hyuuga verrät in einem Interview, dass Maomao eigentlich in einer Bergarbeiterstadt leben sollte. Die Apothekerin wäre in der ursprünglichen Version Mutter von 3 Kindern gewesen und hätte für eine reiche Familie gearbeitet, deren Kinder durch Giftgase aus dem Bergwerk verstorben sind.

Maomao sollte dann als Mutter und Hausfrau weiterhin Fälle lösen, die mit Giften zu tun haben, nur eben in der Kleinstadt.

Außerdem sollte Jinshi, der Eunuch, eigentlich gar nicht so lange leben. Er sollte ursprünglich von seinem Bediensteten Gaoshun umgebracht werden, nachdem dieser den Auftrag erhalten hatte, Jinshi zu töten.

Wieso hat die Autorin ihre Pläne geändert? Hyuuga fand, dass eine große Stadt voller Giftunfälle furchteinflößender wäre. Zudem wurde Maomao zu einer Teenagerin, damit sie besser der Zielleserschaft entspräche.

Ein großer Einfluss waren zudem die Leser selbst. Bei Web Novels können Leser direkt mit dem Autor schreiben und ihre Meinung abgeben, was zu den Änderungen geführt haben soll.

So kam es, dass Jinshi doch nicht sterben musste. Die Leser fanden den Charakter und die Beziehung zwischen Maomao und ihm so toll, dass die Autorin Gnade walten und ihn am Leben ließ.

Eine besonders beliebte Szene zwischen Maomao und Jinshi ist die mit dem Frosch. Dabei lüftet sich ein großes Geheimnis einer der beiden Charaktere. Fans, die die Story bereits aus dem Manga kennen, haben im Vorfeld gebannt auf den Moment gewartet: Einer der besten Animes aus 2023 zeigt demnächst eine intime Szene mit einem Frosch