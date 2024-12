Ein Anime gehört laut IMDb zu den besten Serien 2023, neuer Trailer zeigt, wie es weitergeht

Vor rund einem Jahr feierte der Anime zu Die Tagebücher der Apothekerin seine Premiere. Ein neuer Trailer zeigt nun, dass auch in Staffel 2 spannende Kriminalfälle auf euch warten.

Was ist im Trailer zu sehen? Der Trailer zeigt zunächst eine fröhliche Grundstimmung. Eine Palastmitarbeiterin freut sich auf die anstehende Karavane, eine süße Katze wurde adoptiert und Lingli, die Tochter des Kaisers und von Gyokuyou, ist mittlerweile älter geworden.

In der Videobeschreibung zum Trailer auf YouTube steht, was in Staffel 2 vorkommen wird:

Als eine beliebte Konkubine schwanger wird, wird Maomao als Vorkosterin auf die Probe gestellt. Sie muss ihren Verstand schärfen, nicht nur, um die Konkubine zu schützen, sondern auch gegen die wachsenden Gefahren im Palast. Eine neue Konkubine mit mächtigen Beziehungen, ein ungeklärtes Attentat auf Jinshi und ein ausländischer Gesandter mit unmöglichen Forderungen deuten auf eine große Verschwörung hin, die das Reich zu verschlingen droht.

Doch es gibt auch Sachen, die sich auch in Staffel 2 nicht ändern werden. Maomao muss wieder mysteriöse Fälle lösen, in denen sie von ersten Hinweisen zum Täter kommt. Da kommen ihre Kenntnisse über Giftstoffe als Apothekerin gerade Recht. Auch altbekannte Charaktere wie der schöne Jinshi oder ihre Freundin Xiaolan.

Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Staffel 2 von Die Tagebücher der Apothekerin beginnt bald

Wann startet Staffel 2? Am Ende des Trailers wird enthüllt, wann die 2. Staffel zu sehen sein wird. Die allererste Folge von Staffel 2 startet in Japan am 10. Januar 2025 um 15:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wie auch schon Staffel 1 wird die 2. Staffel auf Crunchyroll zu sehen sein.

Wann genau die Folgen beim Streamingdienst ausgestrahlt werden, ist noch unbekannt. Die 2. Staffel soll sich über 2 Cours ziehen, also über ein halbes Jahr. Vermutlich werden die neuen Folgen wieder im Wochentakt ausgestrahlt.

Wie gut ist der Anime? Auf MyAnimeList ist die Serie mit 8,88/10 möglichen Punkten bewertet und damit auf Platz 24 der besten Animes. Auf IMDb erreicht Die Tagebücher der Apothekerin ebenfalls eine überdurchschnittliche 8,6/10.

Was ist das für ein Anime? Maomao ist ein junges Mädchen, das ihren Lebensunterhalt als Apothekerin im Rotlichtmilieu verdient. Eines Tages wird sie von Menschenhändlern entführt, die sie an den Kaiserlichen Hof als Sklavin verscherbeln. Sie versucht, einen ruhigen Alltag zu bestreiten und nicht weiter aufzufallen.

Doch durch das Lösen eines verzwickten Falls wird sie zur Zofe befördert. Ihr Handeln bleibt nicht unentdeckt, denn ein wunderschöner Eunuch findet Gefallen an der jungen Apothekerin.

Fast zeitgleich erschien neben Die Tagebücher der Apothekerin der Anime zu Frieren. Er gilt bis heute als bester Anime, den ihr unbedingt gesehen haben müsst. Warum das so ist und worum es in der Serie geht, verrät euch MeinMMO-Dämon Cortyn: Wenn ihr diese Season nur einen Anime schaut, dann muss es dieser sein